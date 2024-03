[ENTREVISTA] Paloma Walker: qué buscan las empresas, cómo negociar mi salario, CV de impacto y más

Por: Vanessa Jullieth Galván Ramírez

Estudios señalan que cuatro de cada diez personas habían perdido su empleo cuando el Perú terminó su cuarentena por la COVID-19; ante esta situación, muchos trabajadores se vieron en la necesidad de aplicar a puestos que no necesariamente estaban relacionados con su carrera o experiencia. En 2021, la joven psicóloga Paloma Walker Sevilla se dio cuenta de esta problemática y de la falta de información en redes sociales sobre contenido de empleabilidad.

Partiendo de su pasión por ayudar a los demás, decidió fundar 'The HR Hub', un espacio digital en el que comparte información relevante sobre cómo afrontar la alta competitividad laboral, dar entrevistas de impacto y crear un currículum que se ajuste a las expectativas de los reclutadores. En una entrevista exclusiva para Panamericana.pe, brindó ciertas recomendaciones para afrontar un proceso de selección, su historia en redes sociales y tips valiosos para las personas que se encuentren postulando a un nuevo puesto de trabajo.

“Empleabilidad es el grado de atracción de perfil que puedes tener para otros empleadores, es decir, qué componentes tienes en tu perfil que te van a hacer más atractivo para los empleadores, ya sea a través de competencias blandas, técnicas, experiencias profesionales, experiencias académicas y tú formación académica (…), todos estos componentes van sumando para que ganes visibilidad en el mercado”, sostuvo la creadora de contenido al ser consultada sobre esta definición.

CÓMO SER MÁS EMPLEABLE

¿Qué habilidades están buscando las empresas?

“Esa es una buena pregunta, lo que te hace más empleable hoy en día son las habilidades digitales, muy aparte del Excel; ya que es una necesidad, no un valor agregado, todo el mundo lo tiene que manejar para algo. A parte de eso, una herramienta para manejar datos como SQL, Power BI, hasta cursos de estadística porque eso es lo que está dando la hora, si te das cuenta, ahora la inteligencia artificial está por todos lados y si tú sabes utilizar el ChatGPT, te puede usar buenos resultados; pero debe tener algunas otras habilidades como base”, adicionalmente, indica que las habilidades blandas más requeridas son: la comunicación, resolución de problemas y adaptabilidad, “son competencias difíciles de encontrar en una sola persona”.

La psicóloga expone que muchas veces los trabajadores de áreas de tecnología descuidan las habilidades blandas alegando que su fuerte se encuentra en la parte técnica; no obstante, precisó que, hoy en día, las empresas están tomando muy en cuenta a las personas que cuenten con competencias blandas, dominio del inglés y habilidades digitales.

ENTREVISTAS LABORALES

¿Cuáles son los errores más frecuentes durante una entrevista laboral?

“Creo que lo primero que siempre veo es el lenguaje corporal, hay personas que se nota que no se sienten cómodas en la entrevista y es normal, pero es un momento en el tú puedes compartir tu conocimiento porque la entrevista es como una conversación de negocios. Tú vas a ofrecerle un servicio a ese empleador por tu conocimiento y el empleador te va a pagar por eso, entonces es una negociación más que una dinámica de interrogatorio”.

Walker recomienda ir a la entrevista con seguridad y dar a conocer tanto tus competencias como las experiencias que has tenido en otros centros de labores, destacando cómo estos aprendizajes los puedes trasladar a este nuevo puesto.

Adicionalmente, señaló la importancia de generar una buena impresión desde la llegada al lugar de la entrevista, haciendo énfasis en cómo los detalles pequeños pueden marcar una diferencia en la percepción del reclutador: el saludar a los presentes, la actitud y la forma en la que el postulante se dirige a los demás.

Finalmente, señaló que ha visto ciertas deficiencias en los postulantes en el nivel de análisis y argumentación. Walker reveló que durante la entrevista suelen hacer preguntas para medir ciertas habilidades en las que se requiere que el postulante profundice y responda de forma estructurada y específica.

ME LLAMARON PARA UNA ENTREVISTA, ¿QUÉ HAGO?

Paloma Walker señala que hay ciertas acciones que el postulante debería realizar antes y durante la entrevista laboral.

1. Investigar a la empresa: la psicóloga señala que es importante que el usuario tenga información sobre el centro de labores al que va a postular para este pueda determinar si realmente se va a encontrar motivado en este nuevo puesto.

2. Estudiar las competencias que te pide la posición: Walker recomendó a los candidatos dar a conocer, durante la entrevista, situaciones en las que se evidencie que ha puesto en práctica las competencias que requiere la empresa en el referido puesto.

3. Saber tus fortalezas y debilidades: la reclutadora señala que es una de las preguntas más frecuentes durante una entrevista laboral.

4. El lenguaje corporal: para este aspecto recomendó usar las manos, mantener el contacto visual, tener una postura correcta, “tener carisma”, a través de la sonrisa y el tono de voz adecuado.

“En las debilidades hay que ser realista, mencionar la debilidad y mencionar el plan de acción, decir qué estás haciendo para revertir esa debilidad que tienes”, Walker señala que muchas personas comentan debilidades que vieron en internet pensando que con eso “no las van a descartar”; no obstante, recomendó que durante esta etapa el postulante se muestre cómo es.

NEGOCIAR EL SALARIO

¿Cómo negociar el salario?

“Para la negociación es un poco complicado porque ahora cuando tú postulas a una página web te ponen un texto que dice: ‘inserte tus expectativas salariales aquí’, así que estás un poco a la deriva porque no sabes cuánto está ofreciendo la empresa y no sabes si el monto que estás colocando es menor a lo que ellos te pueden ofrecer para este puesto. Así que sí, es un poco complejo, pero si no te dan esa opción y de frente te preguntan por tus expectativas salariales en la entrevista, tú tienes la opción a preguntar cuál es el rango que están pagando para esa posición, siempre recomiendo que hagan esa pregunta de una.”

CURRÍCULUM Y PROCESO DE SELECCIÓN

La creadora de contenido brindó ciertas recomendaciones para la elaboración del currículum, enfatizando que este debe ajustarse a las competencias esté buscando la empresa en la convocatoria.

1. Sintetizar información: Walker no recomienda tener un CV con cuatro o cinco hojas e insta a los postulantes a aprender a resumir la información de forma estratégica.

2. Mantener una estructura: Al momento de colocar los datos, la psicóloga recomienda seguir un orden para facilitar la lectura del mismo

3. Identificar palabras claves: Entre los tips se encuentra el tomar en cuenta las palabras claves de los requisitos que están pidiendo en la convocatoria.

Por otro lado, al ser consultada sobre los documentos que debe tener una persona durante el proceso de postulación, señaló que lo primero sería el tener un currículum simple y actualizado.

No obstante, recomendó a las personas que se encuentran en un proceso de selección, ir preparando a sus referencias laborales, en caso las soliciten, para que estas personas puedan brindar las respuestas adecuadas al ser contactadas por los reclutadores.

“A veces cuando llaman en frío a los referencistas, no dan las respuestas que tú quieres que des”, indicó.

Walker, además de brindar asesoría a personas que se encuentran postulando a puestos de trabajo en Perú, también ha apoyado a usuarios que buscan trabajar en el extranjero. Entre las posiciones más solicitadas, según su experiencia, se encuentran relacionadas a las habilidades digitales.

“La parte creativa, de traducción o en recursos humanos, hay distintas oportunidades en el extranjero, incluso diría que hay más oportunidades que aquí, por lo menos que en Latinoamérica, pero bueno, para ello debes tener un buen inglés”, dio a conocer, destacando que los puestos relacionados con ciencia de datos: “análisis de datos, todo lo que tenga que ver con analítica y que puedas utilizar diferentes herramientas”, están “dando la hora”, haciendo énfasis en que esta información es requerida por las empresas para la toma de decisiones.

Entre los usuarios que han recibido su asesoría para postular al extranjero en su mayoría buscan ingresar a trabajos en España, Estados Unidos y Canadá.

HISTORIA EN REDES SOCIALES

¿En qué momento de tu vida estabas cuando nació este proyecto en redes sociales?

"Mira te voy a contar una anécdota, desde la universidad siempre he sido muy servicial y qué pasaba: tenía amigos de último año que ya estaban buscando sus prácticas, nos ayudábamos y me decían ‘oye me han preguntado esto’, ‘ahora estoy postulando a una empresa transnacional, ¿crees que sería bueno enviar mi currículum en inglés?’, algunas personas también me decían que querían ir a trabajar al extranjero y yo escuchaba esas conversaciones. Entonces, como yo dominaba el inglés, les decía: mira, te cobro 20 soles, te traduzco el currículum y te lo envío de acá a dos días. Entonces, utilizaba eso de que yo era bilingüe para poder vender, pero a su vez lo vendía súper barato, ese precio ahora ya no existe”, señaló entre risas, agregando que se dio cuenta que le gustaba ayudar a la gente que estaba postulando a nuevos trabajos, muchas de sus amistades buscaban su consejo por su formación como psicóloga en el área de recursos humanos.

“Yo decía: ‘estoy ayudando a la gente por notas de voz y por mensajes de WhatsApp, podría llevarlo a otra plataforma para que tenga más alcance’ y ahí dije: ‘vamos a crear la página en Instagram’ pero mi idea inicial era compartir este contenido con mis amigos, entonces yo creaba estos posts, como carruseles, y se los compartía por DM y les decía: ‘oigan, información útil, por favor compartan’ y así como a 20 personas. Y en eso, llegó la época en la que era tendencia hacer videos en TikTok, pero yo veía que la gente como que bailaba, y ese no es mi estilo, pero quería que el contenido llegue de forma más divertida porque de alguna forma, el contenido que divierte y educa es mejor, entonces dije: ‘no voy a bailar, pero voy a poner musiquita de fondo y voy a señalar algunas cosas’ y poco a poco, uno de esos videos se viralizó y empecé a tener más seguidores y gente que me preguntaba en los comentarios e incluso me decían: ‘Paloma, me ha servido un montón, he pasado a la siguiente etapa’, entonces me di cuenta que esto estaba dando resultados, ahí empecé a cambiar el formato y comencé a hablar, ya que ese el tipo de contenido que más vende”, agregó Walker, quien destacó que hay pocos creadores peruanos que están hablando sobre estos temas.

PROYECTOS A FUTURO

Este 2024 parece que va a ser un año bastante prometedor para la creadora de contenido, quien señala que va a estar trabajando próximamente con AFP Integra, en el programa gratuito, ‘Talento Imparable’ que busca impulsar la empleabilidad de los jóvenes a través de talleres en vivo y grabados.

Por otro lado, Walker se encuentra brindando asesorías personalizadas, adicionalmente, busca lanzar cursos y programas en línea enfocados en temas de empleabilidad, estos contarán una serie de herramientas para que el usuario se sienta más seguro y preparado al momento de afrontar un proceso de selección.

“Yo les diría que postulen a los trabajos en los que realmente tienen interés porque cuando uno tiene interés también gana motivación en el mediano plazo y hace que el trabajo sea un poquito más llevadero.”, sostuvo, animando a las personas que sigan postulando, pese a los rechazos eventuales que puedan haber recibido por parte de reclutadores, destacando que el mercado laboral “está bastante competitivo”.

“La competencia está fuerte, pero esto no quiere decir que el problema sea el candidato o la persona porque a la larga van a poder encontrar un trabajo que realmente sea para ellos, solo es cuestión de tiempo.”, concluyó.