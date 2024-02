¡Yape ofrece préstamos de hasta 10 mil soles! conoce cómo acceder a ellos

La digitalización ha ayudado en muchas maneras a los usuarios de bancos a realizar sus transacciones de manera más sencilla, evitando colas y esperas interminables, uno de los aplicativos que más se usan es Yape, la billetera digital que, según Credicorp, alcanzó los 14.2 millones de usuarios el año pasado.

Yape ofrece ahora préstamos de hasta 10 mil soles, lo cual brinda nuevas posibilidades a los usuarios que necesiten opciones crediticias. De acuerdo al líder del área de Créditos del monedero electrónico, Christian Saavedra, se venía preparando una mejora para los préstamos crediticios desde el 2023, enfocándose en diferentes públicos interesados.

¿CÓMO SER BENEFICIARIO?

Si quieres ser parte de los usuarios beneficiados por estos préstamos, la billetera digital evalúa dos criterios: primero, que el interesado tenga un historial crediticio favorable, que realice el pago de sus deudas con cualquier entidad financiera a tiempo; segundo, que tenga una participación activa en Yape.

PASOS

1. Ingresa a la aplicación.

2. Haz clic en el menú (símbolo de tres rayas en la esquina superior izquierda).

3. Pulsa el botón ‘Créditos’ y luego ‘Solicitar créditos’.

4. Selecciona el monto y la fecha de pago de tu preferencia.

5. Revisa los datos y las condiciones. Si estás conforme, acéptalas.

6. Te llegará un mensaje de confirmación al celular. Copia el código de validación y listo.

Si no accede al préstamo, debe recordar que la billetera digital no acepta solicitudes para acceder a préstamos, sino que habilita aquellos para los que uno clasifica. Por ello, en caso no aplique para el monto deseado, la entidad recomienda seguir realizando transferencias monetarias en el aplicativo para ganar puntos.