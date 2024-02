[ENTREVISTA] Finanfieras nos revelan sus secretos: “Los sueños no se cumplen sin ahorros”

Por: Vanessa Jullieth Galván Ramírez

Amigas desde el colegio y Finanfieras desde el 2020. Karen Carhuavilca Rojas (28), María José Rojas (28) y Alexandra Perales Falcón (29) se unieron para proporcionarle a la audiencia un espacio seguro en redes sociales en el cual pueden adentrarse al mundo de las finanzas de una manera divertida y didáctica.

Con más de 90 mil seguidores en Instagram, dos comunicadoras y una administradora han logrado consolidar una gran comunidad en redes sociales y un perfil en el que los memes nunca faltan. Panamericana.pe conversó en exclusiva con las tres fundadoras de Finanfieras, quienes dieron a conocer el origen de este proyecto, sus principales consejos y algunas historias divertidas de su público.

¿Cómo nace Finanfieras?

“Nosotras nos conocemos desde hace años, somos amigas desde el colegio. Llegó un punto en el 2020 en el que queríamos crear un emprendimiento, queríamos hacer algo nuestro. Justo era ese ‘boom’ en el que todos sacaban sus emprendimientos, entonces dijimos: Hay que sacar algo nuestro y nos juntamos y empezamos a lanzar ideas como vender ropa, postres, comida, etc. Sin embargo, un día, Ale nos cuenta que su mamá y sus amigas siempre hacían una 'junta', entonces se nos ocurrió poder lanzar un taller para amas de casa, como las amigas de la mamá de Ale, y hacer un taller súper simple de cómo ordenar tus finanzas y empezamos ese día a crear toda la estructura del taller. Esa fue la primera idea de Finanfieras, lanzar un taller para potenciar las finanzas personales desde un nivel chiquito, pero luego llegó la pandemia y vino con un poco de flojera; pero un día dijimos: hay que lanzar esto, pero como no podíamos hacer talleres presenciales y recién se estaba dando este boom de ‘Zoom’, dijimos: hay que crear un Instagram y subir un post, lo que sea, literalmente nos lanzamos al agua. Nuestro primer post fue súper serio y no al estilo que tenemos ahora porque simplemente queríamos lanzar y ver cómo funcionaba. Así nació Finanfieras, el nombre nació el mismo día, en el 2020, cuando creamos la idea de los talleres, no recordamos quien lo lanzó exactamente, pero estábamos comiendo canchita, es lo único que no vamos a olvidar.”, señaló María José.

¿Cómo les ha cambiado la vida el haber alcanzado tanta popularidad en redes sociales?

“Definitivamente hay un antes y un después de Finanfieras, más allá que por el tema de fama o ser conocidas es como bien nutritivo recibir tanto amor de personas que tú no conoces y personas que no sabes que existen porque están detrás de una pantalla y todo lo que te pueden llegar a comentar y todo lo que pueden llegar a abrirse es de verdad impresionante. Nosotras nos hemos quedado en shock con las historias o cosas que nos han podido decir. Lo otro que también es sorprendente cuando en algún lugar nos pueden reconocer o pedir una foto o por ahí nos dicen: ‘¿Tú eres una de las Finanfieras’? Y nosotras como: ‘Sí, somos, sí soy’”, dijo Alexandra entre risas.

¿Siempre han sido unas fieras en las finanzas?

“Creo que la única que tenía un mejor control del dinero era Majo, Ale también... Yo era un poco desordenada… no he llegado a tener deudas así… Como dijo Ale, de verdad que nos llegan unas historias que son impresionantes. Justo ahorita estamos haciendo una dinámica que se llama ‘Mundialitos de gastos’, que son gastos que uno se sorprende porque parecen una locura y como estamos en San Valentín, hemos puesto la temática de gastos que uno ha hecho por lo que cree que es amor o amistad, uno a veces comete bastantes errores, pero nadie se escapa de ellos, pero al final terminan siendo una oportunidad para aprender. Lo que sí puedo decir es que yo era cero Finanfiera, de hecho, en el 2019 y 2018, quizás recién entendía que era el 'token', qué cajero utilizar. Recién cuando empezamos a crecer, me atreví a sacar una tarjeta de crédito porque yo si soy bien gastadora, entonces si me daba un poco de miedo excederme con las tarjetas de crédito porque no entendía cómo funcionaban. Cuando creamos el contenido, nosotras también aprendemos y ya se podría decir que soy una 'Finanfiera Junior', en camino de aprendizaje como todos los que nos siguen”, reveló Karen.

HISTORIAS DE SEGUIDORES - LA POLLADA ESPIRITUAL

¿Cuál ha sido la historia de sus seguidores que más les ha impactado?

“Una de las historias más graciosas, no sé si la habrá inventado o qué sé yo, pero era sobre una chica que nos contó que su mamá era súper creyente y que iba a la iglesia muy seguido y dice que un día el padre le dice que iban a hacer una pollada pro-fondos para la iglesia. Entonces el padre comenzó a vender los tickets de la pollada y la mamá que era súper ferviente compró varias, incluso hizo que su familia y amigos compraran también varias polladas y cuando llegó el día, ella fue a reclamar que porque no le llegaba y el padre le dijo que eran 'polladas espirituales', que no existían, qué no eran físicas, que eran como una donación simbólica, no existían”, relató Karen, quien menciona que le contaron esta experiencia en el marco de su ‘Mundialito’, un concurso en el que sus seguidores cuentan sus experiencias más anecdóticas en el tema de finanzas.

'DATOS FIEROS' - CONSEJOS

Alexandra Perales: “Yo le aprendí a sacarle jugo a mi tarjeta de crédito hace unos años y realmente fue una de las razones por las cuales yo quise tener una, yo siempre decía: ¿por qué les regalan cosas a la gente?, ¿por qué tienen preferencias con esas personas por tener una tarjeta de crédito?, obviamente dependiendo del beneficio que te de tu propia entidad, y ese es un dato fiero, averigüen los beneficios que te pueden dar y rebusquen porque te puedes ahorrar mucho dinero en muchas cosas porque si ya tienes presupuestado ese dinero, puedes ir a comer gratis, puedes ir a comer con 50% de descuentos a lugares tú dices: no, no la hago, y cuando ves, tienes como ‘50% off’ en la carta, solamente pagando con esa tarjeta de crédito. Así que yo digo: hay que sacarle la vuelta a todo y sacarle el jugo a las cosas, no verlo como algo negativo. No está mal tenerlo, sino usarlo de manera inteligente y responsable, la tarjeta de crédito te puede dar muchos beneficios.”

María José: “Un mandamiento que tenemos en Finanfieras es que los sueños no se cumplen sin ahorros y es algo que lo repetimos siempre, que hay que aprender ahorrar porque es un hábito, uno no nace así, bueno hay gente que sí, mi papá nació con ese don, pero uno no nace con ese hábito. Hay que generarlo porque si tú ves 100 soles en tu cuenta te los vas a gastar, si ves solo 20, te los vas a gastar. Entonces siempre para cumplir nuestros sueños hay que ahorrar. Lo que siempre decimos es: separa tus ahorros antes de empezar a gastar, eso es ley, eso hay que tatuarnos acá porque si tienes la plata disponible, te la vas a gastar y más aún si aún estás en este proceso de aprender a manejar tus finanzas”

Karen: “Nosotras siempre reforzamos un montón el tema de hacer presupuesto porque finalmente es como primer paso para todo, si alguien quiere tomar la decisión de mejorar el manejo de sus finanzas, el presupuesto termina siendo la mejor herramienta. Quizás al comienzo este tema suena un poco difícil, por ahí cuando hemos chambeado escuchamos: ‘Ay el área de Finanzas es la que maneja el presupuesto, esto no tiene nada que ver conmigo’, ‘yo no sé nada de números’, eso es lo que yo también decía: ‘Yo soy comunicadora, yo no sé nada de números’, me alejo de ese mundo; pero hacer un presupuesto es súper simple. De hecho, tenemos una plantilla gratuita que la hemos así para principiantes y es totalmente gratuita, es simplemente darle un poco de control a nuestra vida porque los extremos son malos, ir a la tacañería o ser muy despilfarrador son extremos que en ciertos casos te van a dañar tu bienestar financieros porque uno quiere disfrutar tu dinero, pero tiene hacerlo con responsabilidad” señaló agregando cómo muchas veces las deudas afectan la salud física y emocional de las personas, destacando que este formato se debe adaptar al estilo de vida de cada quien.

“SE VIENEN COSITAS”

Las Finanfieras, quienes trabajan part-time en este proyecto, adelantaron que entre sus proyectos se encuentran sacar un curso propio sobre finanzas, al igual que un encuentro con sus seguidores y ver la posibilidad de empezar un podcast en el que desarrollen estos temas.