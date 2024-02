Bard se convierte en Gemini: Google lanza Ultra 1.0 y una nueva aplicación móvil desde hoy

Desde que se lanzó Bard el año pasado, personas de todo el mundo lo han utilizado para colaborar con la Inteligencia Artificial de una manera completamente nueva: para prepararse para entrevistas de trabajo, depurar código, generar nuevas ideas de negocios o, como anunciamos la semana pasada, crear cautivadoras imágenes.

La misión con Bard siempre ha sido brindar acceso directo a los modelos de Google de IA y Gemini representa la nuestra familia de modelos de lenguaje más capaz. Para poder reflejar esto de manera más clara, desde hoy Bard será conocido simplemente como Gemini.

Ya puedes chatear con Gemini con el modelo Pro 1.0 en más de 40 idiomas y más de 230 países y territorios. Y ahora, traen dos nuevas experiencias (Gemini Advanced y una aplicación móvil) para ayudarte a colaborar fácilmente con lo mejor de la IA de Google.

El modelo de IA más capaz con Gemini Advanced



Gemini Advanced es una nueva experiencia que brinda acceso a Ultra 1.0, el modelo de IA de última generación más grande y más capaz. En evaluaciones ciegas realizadas por paneles externos, Gemini Advanced con Ultra 1.0 resultó el chatbot preferido por los evaluadores, en comparación con las principales alternativas.

Con el modelo Ultra 1.0, Gemini Advanced es mucho más capaz de realizar tareas altamente complejas como generar código, razonamiento lógico, seguir instrucciones y colaborar en proyectos creativos. Gemini Advanced no sólo permite tener conversaciones más largas y detalladas; también comprende mejor el contexto de sus indicaciones anteriores. Por ejemplo:

Gemini Advanced puede ser un tutor personal: crea instrucciones paso a paso, cuestionarios de muestra o debates de ida y vuelta adaptados al estilo de aprendizaje.

Puede ayudar con escenarios de programación más avanzados, sirviendo como caja de resonancia para ideas y ayudando a evaluar diferentes enfoques de código.

Puede ayudar a los creadores digitales a pasar de la idea a la creación generando contenido nuevo, analizando tendencias y generando ideas sobre mejores formas de hacer crecer sus audiencias.

Esta primera versión de Gemini Advanced refleja avances actuales en el desarrollo de la IA y seguirá mejorando. A medida que se agreguen funciones nuevas y exclusivas, los usuarios de Gemini Advanced tendrán acceso a capacidades multimodales ampliadas, funciones de programación más interactivas, capacidades de análisis de datos más profundas y más. Gemini Advanced está disponible hoy en más de 150 países y territorios en inglés y se expandirá a más idiomas con el tiempo.

Gemini Advanced está disponible como parte del nuevo plan Google One AI Premium por US$ 19,99 al mes, comenzando con una prueba de dos meses. Este plan brinda lo mejor de Google AI y los últimos avances, junto con todos los beneficios del plan Google One Premium existente.

Google sigue adoptando un enfoque audaz y responsable para llevar esta tecnología al mundo. Y, para mitigar problemas como contenido inseguro o prejuicios, han incorporado seguridad en sus productos de acuerdo con los Principios de IA . Antes de lanzar Gemini Advanced, realizaron exhaustivos controles de confianza y seguridad, incluido un equipo externo de control. Refinamos aún más el modelo subyacente mediante el ajuste y el aprendizaje por refuerzo, basados ​​en la retroalimentación humana.

Usa fácilmente Gemini en tu teléfono

Las personas quieren una manera más fácil de acceder a Gemini en su teléfono. Por eso, hoy se implementa una nueva experiencia móvil para Gemini y Gemini Advanced con una nueva aplicación en Android y en la aplicación de Google en iOS .

Con Gemini en tu teléfono, puedes escribir, hablar o agregar una imagen para obtener todo tipo de ayuda mientras estás en movimiento: puedes tomar una fotografía de tu llanta pinchada y pedir instrucciones, generar una imagen personalizada para tu cena. invitación o pedir ayuda para escribir un mensaje de texto. Ese es un primer paso importante en la construcción de un verdadero asistente de IA, uno que sea conversacional, multimodal y útil.

Android

En Android, Gemini es un nuevo tipo de asistente que utiliza IA generativa para colaborar y ayudar a hacer cosas.

Si descargas la aplicación Gemini o te registras a través del Asistente de Google, podrás acceder a ella desde la aplicación o desde cualquier otro lugar donde normalmente actives el Asistente de Google: presionando el botón de encendido o deslizando el dedo hacia la esquina en teléfonos seleccionados, o diciendo "Hey Google". Esto permitirá una nueva experiencia que ofrece fácil acceso a Gemini, así como ayuda contextual directamente en su pantalla, para que pueda, por ejemplo, generar un título para una fotografía que acaba de tomar o hacer preguntas sobre un artículo que está leyendo. Muchas funciones de voz del Asistente de Google estarán disponibles a través de la aplicación Gemini, incluida la configuración de temporizadores, hacer llamadas y controlar sus dispositivos domésticos inteligentes, y estamos trabajando para incluir más en el futuro.

iOS

En iOS, implementan el acceso a Gemini directamente desde la aplicación de Google en las próximas semanas. Simplemente toque el botón Gemini y charle con Gemini para potenciar su creatividad, crear imágenes personalizadas, obtener ayuda para escribir publicaciones en redes sociales e incluso planificar una cita nocturna directamente desde la aplicación de Google.

Gemini se lanzará en teléfonos Android e iOS en los EE. UU. en inglés a partir de hoy y estará completamente disponible en las próximas semanas. A partir de la próxima semana, podrás acceder a él en más ubicaciones en inglés, japonés y coreano, y pronto habrá más países e idiomas.