Google: conozca el truco para saber si una llamada es engaño o spam

Son incontables las llamadas que reciben los números celulares de números desconocidos, lo cual se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza para los usuarios. Lo que sucede muchas veces al contestar es que nadie responde y al contrario cuelgan inmediatamente.

Sin embargo, Android, el sistema operativo móvil desarrollado por Google, tienen con una función que permite proteger a los usuarios frente a este tipo de llamadas no deseadas, las que suelen ser realizadas con fines comerciales para averiguar la disponibilidad horaria de los usuarios y bombardearlos con spam.

¿CÓMO IDENTIFICAR Y FILTRAR LLAMADAS?

El sistema de Android de Google cuenta con dos funciones para proteger a los usuarios de estas llamadas no deseadas: el identificador de llamadas y el filtro de llamadas spam.

El primero viene activado de forma predeterminada y permite ver información sobre las personas o empresas que llaman y cuyos números no figuran en la agenda de contactos. Google no accede a la lista de contactos del usuario, pero sí recibe información sobre las llamadas para determinar si es spam o no.

El filtro de llamadas spam debe ser activado por el usuario a fin de que dejen de ingresar llamadas comerciales y mensajes de voz no deseados. Para activar esta opción, debe seguir estos pasos:

- Abrir la app Teléfono en un móvil.

- Tocar en el icono de Más opciones (los tres puntos verticales).

- Seleccionar Ajustes y después Identificador de llamada y de spam.

- Asegurarse de que la opción Ver identificador de llamadas y spam está activada.

- Activar Filtrar llamadas de spam.

Si Google recibe una llamada y no la identifica como spam, pero parece serlo, es posible comunicárselo con estos pasos:

- Abrir la app Teléfono.

- Tocar en Recientes en la parte inferior.

- Mantener pulsado el número de teléfono que se quiere denunciar.

- En el menú desplegable, tocar en Bloquear o marcar como spam.

En el caso de los IPhone, Apple también permite a los usuarios que silencien las llamadas de números desconocidos, pero esta acción afecta a llamadas que no son spam. Para activarlo siga estos pasos:

-Entrar en Ajustes desde un iPhone

- Seleccionar Teléfono.

- Desplazarse hacia abajo, tocar en Silenciar desconocidos y activar el deslizador.

Sin embargo, para un filtro mucho más eficaz se requiere descargar aplicaciones como Truecaller, que permite identificar la procedencia de las llamadas recibidas gracias a que cuenta con una comunidad de casi 370 millones de usuarios en todo el mundo.