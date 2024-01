¡Al estilo de Harry Potter! Proponen material para crear manto de la invisibilidad

Cuantos nos hemos sentido identificados con Harry Potter, el niño mago que podía desaparecer usando la capa de la invisibilidad, la que usaba para completar sus difíciles misiones en la serie de libros de la escritora J.K. Rowling. Aunque la historia es pura ficción, un grupo de científicos chinos podrían convertir este artículo en una realidad.

Investigadores de las universidades de Jilin y Tsinghua en China han propuesto el desarrollo de un material híbrido llamado Quimera, que podría ser la base para un futuro manto de la invisibilidad.

Los científicos se han inspirado en las habilidades de tres animales de sangre fría: el camaleón, la rana de cristal y el dragón barbudo. El material busca superar las limitaciones de los camuflajes existentes, adaptándose a diferentes terrenos, señaló el diario South China Morning Post.

El estudio propone un diseño experimental que combina las propiedades de cambio de color del camaleón, la transparencia de la rana de vidrio y la regulación de temperatura del dragón barbudo. El trabajo fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

GRANDES RETOS

Lo que intenta el grupo de investigación es que el material sea indetectable en microondas, luz visible e infrarrojos, lo que lo convierte en una herramienta potencialmente útil para una amplia gama de aplicaciones, desde camuflaje militar hasta uso de observación no invasiva de la vida silvestre.

En la publicación se destaca que uno de los desafíos fue ocultar el calor generado por la electricidad, un problema que los científicos resolvieron imitando la capacidad del dragón barbudo para regular su temperatura corporal. Las pruebas demostraron que Quimera puede reducir las diferencias térmicas a solo 3,1 ° C, haciéndolo virtualmente indetectable para imágenes térmicas en diversos terrenos.

"Nuestro trabajo lleva las tecnologías de camuflaje de un escenario limitado a terrenos en constante cambio y constituye un gran avance hacia la electromagnética reconfigurable de nueva generación", afirman los autores del estudio.