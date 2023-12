Google: estos fueron los temas más buscados por los peruanos durante el 2023

‘El año en búsquedas’ es un informe realizado por Google en donde revelan las consultas más frecuentes realizadas por los peruanos a lo largo de 2023. Durante estos meses, las temáticas relacionadas con fútbol, cambios políticos, propuestas gubernamentales en curso, así como inquietudes sobre la vida cotidiana y eventos significativos fueron las más buscadas.

Para realizar dicho informe, Google precisó que se estudiaron más de mil millones de búsquedas que los usuarios realizaron en su plataforma e hicieron uso de datos de diferentes fuentes como Google Trends y otras herramientas internas.

PREGUNTAS FRECUENTES

Los eventos que encabezaron la lista de la categoría ¿Qué? durante el transcurso del 2023 en Perú fueron los siguientes:

¿A qué hora juega Perú?

¿Qué se celebra el 21 de marzo?

¿Qué es un ciclón?

¿Qué es el dengue?

¿Qué es una Asamblea Constituyente?

¿Qué significa traka?

¿Pansexual que significa?

¿A qué hora pasará el cometa verde en Perú?

¿Bicameralidad qué es?

¿Qué significa regalar flores amarillas a una mujer?

TEMAS DE ACTUALIDAD

Por otro lado, los temas de actualidad que más se buscaron durante el año se relacionan con el deporte y la tecnología, principalmente en torno a la inteligencia artificial.

Inter de Miami

Chat GPT

Eliminatorias 2026

Bono alimentario

Character AI

Mundial femenino

Evaluación docente

Leagues Cup

Ciclon Yaku

Mundial sub 20

SERIES Y PROGRAMAS DE TV

Oppenheimer

Barbie

Transformers

Rápidos y Furiosos

The Last of Us

Guardianes de la Galaxia 3

Spiderman across the spider verse

Merlina

La Monja 2

John wick 4

PERSONAS

Oliver Sonne

Shakira

Tongo

Dina Boluarte

Margot Robbie

Clara Chia

Matthew Perry

Mbappé

Cansu Dere

Luciana Fuster

¿CÓMO?

¿Cómo se llama el año 2023?

¿Cómo se contagia el dengue?

¿Guillain Barre como se contagia?

¿Cómo hacer flores amarillas?

¿Cómo saco el olor de mi freidora de aire?

¿Cómo va la U?

¿Cómo se llama la rayita de la ñ?

¿Cómo puedo reutilizar el café molido?

¿Cómo convertirme en un mejor panadero?

¿Cómo sacar la mancha de café de la camisa de algodón?

DEPORTES

Perú vs. Brasil

Perú vs. Argentina

Perú vs. Paraguay

Perú vs. Chile

Alianza vs. Universitario

Perú vs. Alemania

(Con información del diario El Comercio)