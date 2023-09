Minedu: conozca la plataforma de consulta que permitirá verificar títulos de docentes

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que ya se encuentra a disposición de la ciudadanía una plataforma web en la que se podrá consultar los grados y títulos de maestros emitidos por instituciones tecnológicas y pedagógicas a nivel nacional.

La ministra de Educación, Miriam Ponce, indicó que la plataforma cuenta actualmente con 415 000 títulos técnicos y 14 000 títulos pedagógicos registrados y se está trabajando con las direcciones regionales de Educación para actualizar la información y contar con un mayor número de títulos para las consultas en línea.

Por medio de este aplicativo, los padres de familia y la comunidad en general podrán verificar la formación académica de los docentes, ya sea que se trate de estudios tecnológicos, pedagógicos o universitarios, los grados (bachiller, licenciado, magister y doctorado) y los títulos que hayan obtenido, la institución educativa que los expidió y su fecha de emisión.

PROCEDIMIENTO

Para verificar si un título pedagógico o tecnológico está registrado, se deberá seguir estos pasos:

1) ingresar a la página web https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/ .

2) digitar el número de DNI o nombres y apellidos; la búsqueda se realiza solo con una de estas opciones.

3) ingresar el código de seguridad (Captcha) y dar clic en “Buscar”.

En caso de que no se encuentre registrado el título o exista alguna observación, el docente deberá comunicarse con la Dirección Regional de Educación donde registró su título con el fin de que se remita la información correspondiente al Minedu.

El hecho de que no se encuentre el registro no significa necesariamente que el docente no cuente con título o grado académico. La plataforma es actualizada de manera permanente.