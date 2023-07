WhatsApp cae a nivel mundial, usuarios se quejan de fallas de aplicación

Cerca de 6 mil usuarios en el mundo reportaron la caída de la red social WhatsApp desde las 2:54 p.m. (hora peruana).

Hasta el momento, no se conocen los motivos, por la que la aplicación no responde, ya que las personas que usan la app han manifestado que no pueden enviar mensajes ni mucho menos ingresar por medio de una computadora.

CONTROVERSIA CON TWITTER

Estos problemas suceden días después en las que surgió la controversia entre Mark Zuckerberg y el CEO de Twitter, Elon Musk.

Tras una hora de la caída de WhatsApp algunos usuarios del mundo han indicado que la red social se viene restableciendo de una manera paulatina.