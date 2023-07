Threads vs. Twitter: ¿cuáles son sus principales diferencias?

Esta semana Meta lanzó su aplicación Threads, una aplicación que compite directamente con Twitter, la app de Elon Musk, debido a que también muestra un feed de textos en el que se puede compartir o repostear y citar publicaciones de otros.

Miles de internautas ya han empezado a usar esta nueva herramienta social. Aquí les dejamos algunas de las principales diferencias que se han podido encontrar entre ambas.

500 VS 280

Aunque Musk ha habilitado el llamado Twitter Blue, muchos han preferido no sumarse debido a que te obliga a efectuar un pago por tener los beneficios que ofrece este software. En el Twitter ‘normal’ las personas puede publicar textos de hasta 280 caracteres, pero Threads ofrece una extensión de hasta 500 caracteres, pero lo que sí llama la atención es que este último no muestra el contador de caracteres.

LIMITES

Musk ha incluido los límites para la lectura de tuits, las cuentas verificadas podrán leer hasta 10 mil tuits, los no verificados 1000 y 500 para los nuevos no verificados. Mientras que Threads no cuenta con estas limitaciones.

En cuanto a videos, Threads permite a sus usuarios incluir fotos, links y videos de hasta 5 minutos de duración; en Twitter, las cuentas no verificadas solo pueden publicar videos de hasta 2:20 minutos.

PUBLICACIONES

En el caso de Threads, el usuario puede explorar solo las publicaciones de su feed, mientras que en Twitter se puede ver en la página principal las tendencias y temas ajenos a su feed. Por otro lado, Threads muestra publicaciones de gente que uno sigue y contenidos populares, en Twitter no se pueden ver solo las cuentas que uno sigue o un listado cronológico.

¿QUÉ FALTA EN THREADS?

Aún no cuenta con la opción borradores. Además, su buscador está limitado a cuentas, no a palabras de los contenidos, tampoco hay hashtags.

Por otro lado, Threads no cuenta con mensajes privados, para ello depende de Instagram. Para abrir ‘hilos’, esta aplicación requiere de hacer varios clics, además, Threads no ofrece la opción de ver los ‘me gusta’ de otras cuentas en una pestaña propia, como sí ocurre en Twitter.

NO ES INSTAGRAM, PERO REQUIERE DE ELLA

La aplicación de Threads no solo requiere de Instagram para su instalación, sino que aprovecha el acceso y conexiones ya existentes en el Instagram de cada usuario.

Threads opera con a misma lógica de Instagram en cuanto a bloqueo o silenciamiento de cuentas no deseadas. Si se bloquea cualquier cuenta en Instagram, ocurrirá lo mismo en Threads, de manera automática.

Por otro lado, se puede repostear y citar os Threads de las personas en la misma aplicación, también se puede compartir los mensajes en las historias de Instagram.

De acuerdo a un mensaje compartido por Meta, la visión de este nuevo aplicativo es “tomar lo que Instagram hace mejor y expandirlo al texto, creando un espacio positivo y creativo para expresar sus ideas”.

Con información de CNN