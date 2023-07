Twitter amenaza demandar a Meta: de una propuesta de pelea de box a posibles líos legales por Threads

¿Los demandarán? Tras el lanzamiento Threads, la nueva red social del gigante Meta, los abogados de Twitter y Elon Musk han enviaron un documento a Mark Zuckerberg en donde lo acusan de crear una aplicación muy parecida a la red social del pajarito azul.

En la carta expresan que se están apropiando de la propiedad intelectual de Twitter en cuanto a sus funciones, debido a que son muy similares. “Twitter tiene serias preocupaciones de que Meta se haya involucrado en la apropiación indebida, sistemática, deliberada e ilegal de secretos comerciales de Twitter y otra propiedad intelectual”.

¿CONTRATARON EXTRABAJADORES DE TWITTER?

En esa misma línea, Twitter acusó a Meta de competencia desleal por contratar a varios de sus exempleados que “tenían y siguen teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter y otra información altamente confidencial”, detalla la carta dirigida a Zuckerberg.

Por otra parte, también indican que Meta dio la directiva a sus exempleados para crear Threads haciendo uso de sus secretos comerciales y su propiedad intelectual para acortar plazos en el desarrollo de la nueva aplicación de Meta.

“Twitter tiene la intención de hacer cumplir sus derechos de propiedad intelectual y exige que Meta tome medidas inmediatas para dejar de usar los secretos comerciales de Twitter u otra información confidencial. Twitter se reserva todos los derechos, incluidos, entre otros, el de recurrir a recursos civiles y medidas cautelares sin previo aviso para evitar que Meta retenga, divulgue o use nuestra propiedad intelectual”, dice la carta enviada por Musk a Zuckerberg.

Según se sabe, hasta el momento, no se trata de una demanda formal por parte de Twitter, por lo que sólo sería un aviso. Pero según lo expresado en la misiva, no descartan demandar legalmente a Meta de no tomar medidas que resuelvan sus preocupaciones planteadas en la carta.