Cómo remodelar tu cocina: claves para realizar una reforma moderna

La cocina es uno de los espacios más importantes de cualquier hogar y su diseño y funcionalidad juegan un papel fundamental a la hora de brindar la comodidad y la practicidad necesaria para el día a día. Si estás pensando en realizar una reforma en este ambiente de la casa, es importante que te asesores y tengas en cuenta una serie de aspectos clave para lograr el resultado deseado.

Muchas veces, al ser un lugar grande de la casa y que requiere mucho mantenimiento queda antigua, con un estilo viejo, pero con hacer apenas un par de cambios que no necesariamente tienen que ver con reformas estructurales, tirar paredes o agrandar espacios, se puede lograr un gran cambio y lo más importante, sin invertir demasiado dinero.

Realizar una reforma en una cocina es una emocionante aventura que puede transformar por completo este espacio central del hogar. Pero es fundamental tener en cuenta los siguientes consejos que te garantizarán el éxito de tu proyecto y además harán que se aproveche al máximo este espacio y su funcionalidad.

En primera instancia, es fundamental considerar el presupuesto con el que se cuenta y cuanto se querrá invertir para evaluar posteriormente hasta donde llegará la reforma, que cosas incluirá y cuales se dejarán para más adelante. Tres grandes cosas hay que tener en cuenta: el costo de la mano de obra, el gasto de materiales y finalmente todo lo que es nuevo mobiliario y la compra de electrodomésticos y línea blanca.

Si bien no se deberán realizar todos los gastos al mismo tiempo, para que nada quede afuera y tengas que salir a comprar apurado es importante hacer una lista detallada de cada una de las cosas que se van a necesitar y establecer prioridades.

Cambiar los muebles, mesas y sillas, los electrodomésticos pequeños o las refrigeradoras puede esperar, son cosas que seguro ya tienes y que se pueden ir comprando de a poco para no tener que gastar tanto dinero junto.

Claves para tener una cocina moderna y funcional

Lo primero que hay que pensar es en la planificación y en el diseño antes de comenzar cualquier reforma. Es fundamental consultar con arquitectos para que elaboren una propuesta de lo que se puede realizar en la cocina y fundamentalmente explicarle cual es el estilo que queremos para este ambiente, sea nórdico, industrial, minimalista, y que el boceto de lo que proponga se ajuste a lo que nosotros buscamos, que esté basado en las cocinas modernas de estos tiempos y que represente también nuestra personalidad con un enfoque en la funcionalidad.

Esto implica tener una idea clara de las necesidades y preferencias personales, considerando la distribución del espacio, la ergonomía, la iluminación y la conectividad con otras áreas del hogar.

En cuanto a la distribución y los espacios de almacenamiento, hay que pensar en muebles y armarios que maximicen los lugares de guardado, por ello es importante elegirlos cuidadosamente, y además deberán estar diseñados de forma tal que permitan el acceso fácil a los alimentos y utensilios.

Hay cocinas que poseen métodos de almacenamiento inteligente, puertas con sistemas de apertura suave y cajones extraíbles, por lo general son un tanto caros, pero hay una gran variedad de opciones que se adaptan a distintos presupuestos.

Evalúa el tamaño y la forma de tu cocina y considera cómo aprovechar al máximo el espacio disponible. Piensa en la ubicación de los electrodomésticos y el mobiliario, y asegúrate de que haya suficiente espacio para moverte con comodidad mientras cocinas. Una cocina moderna debe contar con suficiente espacio de almacenamiento para mantenerla ordenada y libre de desorden.

El creador de contenido sobre estilo, Jorge Gastelum, deja algunos tips para mantener ordenada tu cocina, “mantener organizada la despensa en frascos de vidrio o acrílico, hará que la cocina se vea más organizada y moderna. Utilizar cestos para guardar utensilios, pueden ser de fibras naturales, es lo último en tendencias. Procura comprar un organizador de cajones, y finalmente si no puedes agregar cajones o muebles, una buena compra puede ser un estante o repisa para acomodar tus cosas”.

Contar con una cocina funcional también implica pensar en la tecnología que va a tener, eso sin lugar a dudas mejora la eficiencia y simplifica el uso a diario. Algunas características populares incluyen electrodomésticos con pantallas táctiles, control remoto y conectividad Wi-Fi, que permiten monitorear y controlar los dispositivos desde el teléfono móvil.

Al elegir los artefactos en la tienda de electrodomésticos, es importante considerar cómo su funcionalidad se ajusta a las necesidades individuales y cómo pueden contribuir a una experiencia culinaria más eficiente.

Si en la reforma está pautado cambiar todos los electrodomésticos más importantes, se pueden aprovechar algunas ofertas en línea blanca, muchas veces las tiendas armar kits con los aparatos que son imprescindibles para las cocinas de actuales.

Pensar en el diseño y colores de los electrodomésticos ayuda a lograr una cocina moderna. Asimismo, será importante pensar en el estilo, el rendimiento, la eficiencia energética y la compatibilidad con el diseño general de la cocina.

En el caso de las refrigeradoras, en particular, merecen atención especial debido a su importancia como elemento central y su relevancia para el almacenamiento y la conservación de alimentos, si no es una refrigeradora moderna, hay muebles que están diseñados especialmente para que queden escondidas y no llamen la atención dentro de todo el diseño de la cocina.

También se puede optar por refrigeradoras pequeñas que pasan más desapercibidas para aquellos que no les gusta que se vean los electrodomésticos aunque no son tan funcionales porque su tamaño no es el adecuado para almacenar alimentos.

La forma en que distribuyas los electrodomésticos puede afectar significativamente la eficiencia de tu cocina. Coloca la refrigeradora en un lugar accesible y estratégico, de manera que no interfiera con otras áreas de trabajo. Ubica la estufa, el horno y el lavaplatos de forma que formen un triángulo funcional, lo cual facilitará tus tareas culinarias.

Los materiales utilizados, como los acabados de los muebles, los revestimientos de paredes y los pisos, deben ser seleccionados cuidadosamente para crear una apariencia armoniosa y atractiva. La estética lo es todo en los diferentes modelos de cocinas. Por lo general se priorizan los materiales duraderos, de fácil limpieza y con acabados contemporáneos.

Finalmente, además de los materiales y revestimiento hay que pensar en la iluminación adecuada. Se puede optar por una combinación de iluminación general, para iluminar toda la habitación, y luces focalizadas, como luces empotradas o bajo los gabinetes, para iluminar las áreas de trabajo. Esto mejorará la visibilidad y el ambiente general de la cocina.

Algunas ideas de cocinas modernas y prácticas para inspirarte

Antes de comenzar una reforma en tu cocina puedes sacar algunas ideas de diseño de cocinas modernas útiles e integrales. Además de investigar qué es lo último en diseño, cuáles son los muebles que marcan tendencia, los estilos para decorar y la paleta de colores apropiada para este espacio central de la casa.

Para crear un ambiente confortable que represente nuestra personalidad y gustos y que nos haga sentir en nuestro hogar se pueden dar toques distintivos con accesorios de cocina, o a través de muebles especiales o también a partir de la distribución de los mismos.

Hay en el mercado infinidad de muebles para cocina, con materiales, formas y diseños diversos. El mundo de la decoración ha crecido significativamente y esto hace que encontremos una variedad de diseños aplicables a cualquier tipo de cocina, pequeñas, más grandes, integradas, con isla, etc. Y hasta es posible jugar con el color, se usa el clásico blanco, pero también el negro, grises y hasta los tonos de verde y azul.

Pero más allá de la decoración hay que ser conscientes que lo que verdaderamente importa, no es la tendencia que puede ser un tanto temporal, sino también la facilidad y comodidad para cocinar, la practicidad también para limpiarla, debe ser funcional y súper útil.

Hay que pensar en soluciones duraderas en cuanto a lo estructural, las reformas que impliquen obra deben basarse en esas premisas, luego se podrá dar toques de moda, que nos gusten y que marquen nuestra personalidad con objetos más pequeños de diseño y decoración o también con los electrodomésticos y utensilios de cocina.

Cómo distribuir y ordenar la cocina

Lo ideal es que la cocina de nuestro hogar sea amplia y luminosa, y cuanto más mantenga el orden mejor se podrá disfrutar. Generalmente los arquitectos aplican un diseño base que está comprobado que es práctico y que funciona y que se denomina triángulo de trabajo, y consiste en dividir la cocina de acuerdo a las zonas de trabajo.

Un triángulo perfecto y que funcione de forma óptima debe sumar entre sus 3 lados aproximadamente 8 metros, y si se tienen en cuenta las tres zonas por separado, estas no deben ser menores a 1,20 metros para que se pueda trabajar con facilidad y comodidad, ni tampoco ser mayor a 2,70 metros.

Los tipos de cocinas más tradicionales, mantienen ciertos esquemas en cuanto a ubicación de las zonas en donde se encontrarán los espacios de trabajo, los tres elementos que se tienen en consideración para establecer estos espacios son, la cocina propiamente, la refrigeradora oferta y el lavaplatos, es lo que mejor funciona a la hora de cocinar y posibilita moverse mejor por el espacio.

Entonces de esta forma se establecen los tipos de cocina de acuerdo a las distribuciones más estándares, que son las siguientes:

Cocinas en forma de U

Cocinas en forma de L

Cocinas en línea

Cocinas en líneas paralelas con mesadas o zonas de trabajo enfrentadas

Cocinas en isla

De acuerdo al formato que elijamos o el que se pueda hacer durante la reforma, hay algunos tips a seguir. Para cocinas alargadas, que serían en línea conviene tener una sola línea de armarios con colores más bien claros. Se puede colocar una barra sobre una de las paredes o directamente una mesada.

Para las cocinas con forma cuadrada, lo ideal es pensarlas en U, ya sea si se cuenta con un gran espacio o también es funcional para pequeñas cocinas. Para ello se destinará uno de los lados para poner la cocina y el fregadero y el otro como barra.

Por otra parte, las cocinas más modernas que por lo general presentan una isla, son ideales cuando el espacio es grande. Este tipo de superficie sirve tanto para cocinar, preparar alimentos como un espacio más para el desayuno, se le puede agregar estantes o armarios con cajones ideal para generar más lugares de guardado.

Finalmente tenemos la distribución en forma de L, que sirve para las cocinas que son pequeñas y de pocos metros. De esta forma se logra una mayor superficie de trabajo, pudiendo colocar una mesa en la pared que queda libre. Sino también se puede pensar en un mueble con puertas corredizas y aprovechar el espacio para obtener mayor lugar de guardado.

Realizar una reforma en una cocina moderna requiere una planificación cuidadosa y una atención meticulosa de los detalles. Al considerar aspectos como la distribución, el almacenamiento, la elección de electrodomésticos se puede lograr una cocina funcional, estéticamente agradable y acorde a las necesidades individuales.

La elección de la línea blanca y los electrodomésticos adecuados colabora con el diseño moderno pero se pueden pensar para una segunda etapa de la reforma, también será posible contemplar esos cambios si encuentras buenos precios de refrigeradoras, hornos, campanas y cocinas, los electrodomésticos que más se ven en el ambiente.

Todos y cada uno de los detalles forman parte de la reforma general de la cocina. Ampliar espacios, cambiar el color de las paredes, renovar el revestimiento, las mesadas hasta la elección de los electrodomésticos, su color, diseño, decoración y tamaño.

Pero principalmente será necesario pensar en cada cosa para que la cocina sea ante todo funcional, práctica y de ganar tiempo allí y usarla. Para garantizar que la reforma cumpla con tus expectativas y necesidades específicas, consulta con profesionales del diseño y ten en cuenta estos consejos y consideraciones.