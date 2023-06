Los mejores combos de electrodomésticos para tu cocina

Hoy en día todas las actividades que se desarrollan dentro del hogar requieren la presencia de algún tipo de artefacto que facilite la tarea y ayude a realizarla con mayor precisión y en menor tiempo. En cada espacio de la casa encontramos equipos de lavado y para la cocina, entre otros, que se transforman en herramientas indispensables para la rutina doméstica.

Hay una gran variedad de electrodomésticos en el mercado, pero es importante poder evaluar cuáles son los de primera necesidad y si ya se cuenta con ellos, recién ahí realizar una compra destinada a artefactos más específicos y modernos.

En la tienda de electrodomésticos por lo general se arman combos que son una opción ideal para quienes tienen que renovar varios de sus artefactos al mismo tiempo. Este tipo de paquetes suelen incluir desde tres productos en adelante y se organizan por categorías.

Por ejemplo, si se necesitan productos para la cocina, se pueden conseguir combos que incluyan una heladera, un horno, cafeteras, tostadoras y batidoras. Estos combos son excelentes para ahorrar dinero, y por eso son una de las opciones más populares al momento de realizar una compra grande.

Equipar la cocina con todos los artefactos electrodomésticos necesarios para cocinar y preparar los alimentos, no es barato es por ello que los paquetes suelen estar diseñados para satisfacer las necesidades de los consumidores y, de acuerdo a esas necesidades, cada usuario elegirá el grupo de electrodomésticos que mejor se adapte a esa familia o persona.

Para quien recién se muda a un nuevo hogar, seguramente serán necesarios los electrodomésticos de primera línea como heladera, cocina y no mucho más. Pero para quienes gusten renovar su cocina y sus artefactos por unos más modernos, con más funciones y la última tecnología, podrán optar por freidora, horno eléctrico, lavavajilla, cafetera Oster, licuadora, batidora, microondas, y muchos productos más.

Los paquetes se conforman por diferentes equipos electrónicos que son completamente funcionales para cada hogar y traen muchas ventajas. Asimismo, si se compran en conjunto, en ocasiones se puede llegar a pagar menos por esos productos. Comprar una secadora y lavadora por separado puede ser más costo, pero si se los elige juntas y de la misma marca, no solo optimiza los valores de compra sino también el tiempo y el proceso para hacerlo.

Los combos, suelen incluir electrodomésticos complementan entre sí al momento de realizar las tareas domésticas, lo que hace que se pueda sacar un mayor provecho de las tecnologías, y son muy útiles porque los productos adquiridos en conjunto también puede contribuir a que se prolongue su vida útil al hacerlos funcionar de la manera correcta.

En cuanto a los combos que se pueden encontrar en las tiendas de electrodomésticos, se establecen cuatro grandes grupos:

De cocina: que incluyen electrodomésticos como refrigerador, lavavajillas, campana extractora, horno (a gas, eléctrico, microondas, etc.), licuadora, máquina cafetera, extractor de jugos, freidora y batidora.

De lavado: lavadora, secadora, plancha, centro de lavado, aspiradoras.

De entretenimiento: televisión, reproductores de audio y video, consola de videojuegos, parlantes portátiles.

Complementos: equipos de aire acondicionado, afeitadoras, planchas y rizadores de cabello, computadoras, etc.

¿Qué incluyen los combos de electrodomésticos para cocina?

En la actualidad, la cocina se ha convertido en uno de los espacios más importantes del hogar, donde se busca innovar y experimentar nuevas recetas. De este modo los electrodomésticos han pasado a formar parte importante en la vida de las personas ya que ofrecen soluciones completas y eficientes a la hora de cocinar.

Los aparatos que conforman los combos de electrodomésticos de cocina están diseñados pensando en la funcionalidad y la eficiencia a la hora de cocinar. Ofrecen una infinidad de funciones que con la ayuda de la tecnología y los avances son cada vez más específicas, aportando programas de cocción, sistemas de auto-limpieza, hornos de convección entre otros.

Si bien en un inicio fueron diseñados para cubrir necesidades básicas de la cocina, esos ahora han pasado a formar parte de los electrodomésticos del combo general, que incluyen horno, campana, heladera y lavadora de platos.

Todos los beneficios de comprar combos de electrodomésticos para cocina

El principal beneficio es que ofrecen soluciones completas para la cocina. Si se cuenta con todos los aparatos necesarios, se puede cocinar de forma más eficiente, en menor tiempo y con el menor esfuerzo posible, y además al comprarse en conjunto, poseen una estética visual unificada, generando una armonía en la cocina en donde todo tiene el mismo diseño.

Otro de los beneficios y que no es de menor importancia es que se puede ahorrar dinero comprándolos dentro de un paquete, que haciéndolo de forma separada. En muchos casos, las tiendas de electrodomésticos incluyen descuentos especiales, lo que hace que convenga hacer un gasto de una sola vez y contar con todos los artefactos juntos.

Además, los paquetes suelen estar diseñados para ofrecer la mayor durabilidad y eficiencia energética. Las grandes marcas de electrodomésticos los diseñan para que todos funcionen de manera coordinada haciendo que se logre un menor consumo energético y que de este modo posean una mayor vida útil.

Características de los aparatos que incluyen los combos de electrodomésticos para cocina

Como se mencionó con anterioridad hay combos básicos de electrodomésticos para cocina, pero estos tal vez no son tan interesantes porque poseen los artefactos de mayor necesidad, que son útiles si recién nos mudamos o si estamos haciendo una nueva casa.

Pero los mejores combos son los que incluyen otro tipo de aparatos, que serán de utilidad para complementar las tareas que ya hacen los artefactos tradicionales, y que tienen funciones más específicas y que se adaptan más a los gustos de cada usuario y a las costumbres y tareas que desarrolle en la cotidianeidad. Pueden incluir microondas, tostadoras y cafetera eléctrica.

Una de las opciones más populares en estos combos de electrodomésticos son las cafeteras eléctricas. En el mercado existen varios tipos de cafeteras cada una con sus propias características y ventajas.

Cafetera eléctrica

La cafetera eléctrica de goteo es una de las opciones más comunes funciona vertiendo agua caliente sobre el café molido, que luego se filtra a través de un papel de filtro y cae en una jarra de vidrio. Estas cafeteras son fáciles de usar y generalmente tienen una capacidad para hacer varias tazas de café a la vez. Además, la mayoría de las cafeteras eléctricas de goteo tienen opciones de programación para que puedas tener el café listo cuando lo necesites.

Algunos modelos más sofisticados pueden incluir un molinillo de café incorporado. Asimismo, entre sus funciones quizás tengan un temporizador que permita programarlas para que se encienda y apague de manera automática en ciertos momentos del día en que ya se sabe que se desea tomar café, como el desayuno o después de la cena.

Entre sus ventajas, la cafetera eléctrica es portátil por lo que se puede llevar a cualquier lugar con facilidad, puede ser dentro de la casa a cualquier otro espacio que no sea la cocina, o fuera de ella, para algún viaje o si queremos llevarla al trabajo. Además, realiza una gran cantidad de café en muy poco tiempo, lo que se transforma en una excelente opción para quienes quieren tomar por ejemplo una taza de café recién hecho en su lugar de trabajo.

Dentro de las cafeteras eléctricas encontramos la reconocida marca Oster cafetera, que se consigue en muchas tiendas de electrodomésticos. Estas cafeteras son conocidas por su durabilidad y por hacer un muy rico café.

La cafetera Oster viene en diferentes modelos, entre los que se encuentra la cafetera Oster Prima Latte que permite hacer una gran variedad de cafés, como capuchinos, lattes y muchos más. Además trae un vaporizador para hacer espuma de leche y tiene una capacidad de bastantes litros para hacer varias tazas de café lo que la convierte en una excelente opción para aquellos que reciben visitas con frecuencia.

Son cafeteras muy populares por su bajo costo y su facilidad de uso. Con su sistema de goteo, se encuentra con frecuencia en los hogares, gracias al ya mencionado precio de cafetera Oster, su poco mantenimiento y su practicidad para el uso diario y su limpieza.

Asimismo la marca cuenta con infinidad de electrodomésticos y como afirma Pia Copello “se pueden preparar ricos platos con los electrodomésticos Oster. Los tres productos más deseados son, la multi olla ovalada, la licuadora active sense y la freidora de aire con capacidad de 6,8 litros”.

Cafetera express

Otra opción que se consigue en cualquier tienda de electrodomésticos y que se ha vuelto muy popular en el último tiempo es la cafetera espresso. A diferencia de las eléctricas utilizan presión a vapor para extraer el café, produciendo uno muy rico y espumoso.

Si bien suelen ser un tanto más complicadas para usarlas, la calidad del café es mucho mayor, utilizan una bomba de alta presión para forzar el agua caliente a través del café molido y producir una crema espumosa. Por lo general vienen con complementos adicionales como por ejemplo un vaporizador para hacer espuma de leche.

La cafetera express suele ser más grande y cara que las cafeteras tradicionales, pero es la opción ideal dentro de los combos de electrodomésticos de cocina para los amantes del café de alta calidad. Estos combos también pueden incluir una variedad de otros electrodomésticos para cocina, como tostadoras, batidoras y licuadoras, lo que te permite tener todo lo que necesitas para preparar un desayuno completo en un solo paquete.

Si bien es una máquina de café de alta gama que se utiliza comúnmente en restaurantes y cafeterías, ya es muy común verla en varios lugares de trabajo y diferentes hogares.

No olvides al comprar un combo de electrodomésticos de cocina, que sí incluye cafetera consideres qué tipo es la adecuada de acuerdo a tus necesidades. Si se busca una cafetera de alta gama, la express es la mejor opción, pero si lo que se busca es una cafetera de uso diario que ayude a preparar los desayunos, ahí conviene elegir una cafetera eléctrica, que es mucho más barata y cómoda.

¿Cómo elegir los mejores electrodomésticos para ti?

Los electrodomésticos son una parte necesaria de la vida cotidiana para hacernos la vida más fácil y ayudar a organizarnos el día de forma eficiente, de modo tal que los quehaceres domésticos no nos quiten muchas horas del día.

Hay muchas opciones en el mercado y se complica a la hora de pensar qué electrodomésticos son los más necesarios, prácticos y los que mejor se adaptan a nuestro hogar y nuestras rutinas. Por eso hay algunos lineamientos a tener en cuenta cuando se busca un combo de electrodomésticos, y es que se deben ajustar a nuestro estilo de vida, nuestras necesidades y fundamentalmente a nuestro presupuesto.

Para elegir de forma correcta los electrodomésticos, detallamos algunos consejos para no equivocarte cuando estés por comprar y elijas los que son verdaderamente funcionales para ti.

Primero hay que pensar qué tipo de actividades hacen los integrantes del hogar, si por ejemplo les gusta cocinar o no, hay ciertos artefactos que ayudarán a cocinar en caso que no te guste demasiado o que no quieras destinar mucho tiempo a ello.

Otra de las preguntas a realizarse es qué misión deben cumplir los electrodomésticos, ¿necesito una lavadora y una secadora o solo una lavadora? ¿necesito un congelador o simplemente un refrigerador?, los electrodomésticos ofrecen un sinfín de funciones por eso hay que saber bien para qué exactamente se utilizarán y cuáles son las necesidades a suplir con ellos.

En internet se ofrecen productos que cumplen varias funciones, entonces elegir los correctos puede ser algo complejo. Hay que determinar lo que se necesita y no irse a artefactos que son más de entretenimiento o con funciones muy específicas. Los electrodomésticos suelen tener precios elevados, por eso es importante conocer tus límites y cuánto dinero estás dispuesto a invertir en ellos.