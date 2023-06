¡Atención emprendedor!: 3 claves para incrementar las ventas de un negocio online

Buena experiencia del usuario: Asegúrate que sea fácil para los clientes encontrar y comprar tus productos o servicios. Ofrece opciones de pago flexible y responde rápidamente a las consultas. No obstante, recuerda que la experiencia no solo es la compra en línea, sino también la entrega y el servicio posventa. El 60% de ventas digitales se pierden por botones inoperativos, páginas de pago que no cargan, campos de información para rellenar que confunden o imágenes que aparecen y bloquean la visibilidad del usuario.