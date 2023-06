Donan más de 20 laptops a escolares de un colegio en Canta

El pasado viernes 9 de junio, el colegio Gabriel Moreno de la ciudad de Canta recibió una donación de más de 20 laptops para poder inaugurar su primer laboratorio de cómputo gracias a la gestión de la ONG Pan Perú y la organización norteamericana Hope and Equity Without Borders INC.

“Muchas expectativas en realidad porque la educación es lo número uno para mejorar muchas cosas en el país y darle este acceso a estos jóvenes es poder abrirles la puertas al mundo, tener gente colaborando en esto da mucha esperanza y nos permite a nosotros también seguir soñando con ellos” señaló Maritza Pintado, la madrina de la inauguración.

Uno de los representantes de la ONG Pan Perú señala que hasta el momento han implementado más de 10 bibliotecas a nivel nacional y que esta donación es un gran paso que va a contribuir notablemente en la formación de estos escolares.

“Va a ayudar significativamente, porque ellos van a estar ,como lo manifestaban, dentro de lo que es el marco tecnológico, dentro del mundo globalizado. Tener la información y el conocimiento los va a ayudar a fortalecer sus aprendizajes en diferentes áreas”, declaró el director del colegio, Daniel Marcelo.

Los miembros de la ONG Pan Perú señalan la gestión y coordinación para recibir las 25 laptops donadas por la organización norteamericana Hope and Equity Without Borders INC. fue de más de un año y medio. Esta donación impactará en más de 100 niños de bajos recursos fortaleciendo sus competencias en el área Ciencias de la Información.