Proinversión: más de 3 mil 800 localidades rurales tendrán servicios móviles 4G

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), adjudicó a la empresa Viettel Perú S.A.C. los proyectos de Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.3 GHz, lo que permitirá mejorar y ampliar los servicios móviles 4G (telefonía e internet) en zonas rurales a nivel nacional.



El acto de presentación de los sobres Nº 2 (declaraciones juradas; y garantía de validez, vigencia y seriedad de la oferta), sobres Nº 3 (propuesta de localidades a ser atendida como parte del cumplimiento a los compromisos obligatorios de inversión) y la adjudicación de la buena pro se desarrolló en las instalaciones de PROINVERSIÓN.



El proyecto de Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 fue dividida en dos bloques: Bloque A de 2x15 MHz y Bloque B de 2x15 MHz. Ambos fueron adjudicados a Viettel Perú S.A.C. al proponer la cobertura con servicios móviles 4G en 2,640 localidades; quedando en segundo lugar América Móvil S.A.C.



Asimismo, la Banda 2.3 GHz fue adjudicada a la empresa Viettel Perú S.A.C. al proponer la cobertura de 1,185 localidades; dejando en segundo lugar a Entel Perú S.A.



De esta manera 3,825 localidades contarán con servicios móviles 4G (telefonía e internet móvil) mejorando su conectividad y calidad de vida. De ellas, 3.282 contarán con servicios móviles 4G en el primer año de vigencia del contrato de concesión y 543 en el segundo año.



Como consecuencia de las propuestas del adjudicatario, el monto de inversión total en la implementación de ambas bandas ascendería a unos US$ 600 millones.



“Esta adjudicación es un avance significativo para contribuir con la mejora de la conectividad de nuestros compatriotas, principalmente de las zonas rurales del país. Representa un paso importante en la recuperación del ritmo de adjudicaciones de proyectos en cartera, con procesos transparentes y predecibles para todos los agentes involucrados”, destacó el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi.



Por su parte, la viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Patricia Carreño, agradeció la apuesta de los operadores para seguir invirtiendo en nuestro país, y el trabajo articulado y técnico de PROINVERSIÓN y el MTC para llevar con éxito este concurso público. “Desde el MTC renovamos nuestro compromiso en seguir trabajando articuladamente para conectar a más peruanas y peruanos; y seguir reduciendo la brecha digital”, destacó la viceministra de Comunicaciones.



BENEFICIOS



Los beneficios de los proyectos de Bandas de Espectro Radioeléctrico AWS-3 y 2.3 GHz radican en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, radica en permitir que un mayor número de localidades rurales a nivel nacional que hoy no tienen servicios móviles o solo tienen servicios de tecnología 2G o 3G, accedan a servicios móviles 4G; de esta manera se mejora la calidad de sus comunicaciones. En segundo lugar, la disposición de estas bandas permitirá que los operadores móviles adjudicatarios puedan hacer uso más eficiente del espectro del que disponen, mejorando la calidad de las comunicaciones a nivel nacional.



Además, con la ejecución de los compromisos de inversión se incentivará la inversión en infraestructura de telecomunicaciones en zonas alejadas donde no existe cobertura móvil 4G, contribuyendo de esta manera a reducir la brecha en telecomunicaciones y ampliando la huella de los operadores móviles en las zonas rurales del país.



La duración de la concesión de ambas Bandas AWS-3 y 2.3 GHz será de 20 años.