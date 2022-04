Reportan caída de WhatsApp: indican que la app de mensajería presenta problemas

Al rededor de las 3:40 p.m. de este jueves 28 de abril, miles de usuarios reportaron una caída en el servicio de WhatsApp, la app de mensajería de Meta.

Los primeros reportes registrados en la web de Down Detector, portal de reportes, aparecieron alrededor de las 3:10 p.m. Estos se multiplicaron en cuestión de minutos, llegando a su punto más alto a las 3:30 p.m.

La caída sería a nivel global, con informes provenientes de países como Estados Unidos, Francia, Japón, entre otros.

El portal Services Down, también presenta casi 3.000 informes de usuarios. El sitio web de la plataforma señala el mensaje “Problems detected with WhatsApp” (problemas detectados con WhatsApp).

Por otro lado, otras plataformas de monitoreo como Is It Down Right Now no muestran problemas con WhatsApp en las últimas horas, lo que indicaría que la baja habría afectado solo a ciertos territorios.