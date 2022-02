Facebook, Instagram y WhatsApp: reportan problemas a nivel mundial

Las aplicaciones bajo el sello de Marck Zuckerberg han sufrido desperfectos a nivel mundial, pues miles de usuarios han reportado problemas desde la madrugada de este 24 de febrero. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial sobre las causas que dieron origen a estos inconvenientes.

Los internautas aseguran que no pueden ingresar a las plataformas tanto en su versión móvil como web. Según datos de la página Dowdetector, el 67% de usuarios de Facebook han asegurado que no pueden ingresar a la plataforma desde la computadora, mientras que el 33% no puede hacerlo desde su dispositivo móvil.

EN MENOR MEDIDA

Instagram y WhatsApp también han registrado reportes de problemas, pero en mucho menor medida que en Facebook.

Respecto a Instagram, el 69% indica que la página de la plataforma no carga, mientras que el 29% no puede iniciar sesión y el 2% no puede acceder desde la app. En cuanto a WhatsApp, los problemas se relacionan con el inicio de sesión, 91% desde la web y otro 9% en la versión móvil.

Con información de La República.