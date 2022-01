Año Nuevo 2022: stickers de WhatsApp para felicitar a tus contactos por el nuevo año

La festividad del Año Nuevo se convierte en una tradición y también es parte de nuestro acontecer anual. Como es de costumbre los saludos se realizarán mediante llamadas, pero especialmente por WhatsApp, así que te mostraremos cuáles son los pasos para obtener stickers muy divertidos para esta fecha especial.

Así que es probable que este sábado 1 de enero del 2022 te lleguen muchos saludos y tú también quieras responder o enviar parabienes por esta fecha, y para que tu saludo sea ameno es necesario que vaya acompañado de un sticker, el cual puedes descargarlo a través de la tienda de aplicativos de tu celular.

A continuación te mostraremos las opciones disponibles para Android, si el dispositivo que tienes es Apple puedes buscar nombres similares.

TICKERS PARA FELICITAR POR AÑO NUEVO

- App Feliz Año

Celebra el Año Nuevo y felicita por su llegada de forma original a través de WhatsApp. En esta app encontrarás stickers muy divertidos y elegantes, así que comparte este aplicativo con tus amigos y familiares.

- New Year Stickers 2022 for WhatsApp

Si quieres desearles un feliz Año Nuevo a todos tus amigos, familiares y compañeros de trabajo en 2022, no te puedes perder este pack de stickers. Con más de 200 stickers relacionados con el Año Nuevo, New Year Stickers 2022 for WhatsApp es considerada como una de las mejores aplicaciones de stickers de WhatsApp para Android.

- New Year Stickers for WhatsApp

Este es uno de los packs de stickers más completos que hay en Play Store, ya que cuenta con más de 200 stickers. Eso sí debes de tomar en cuenta que solo algunos están en español. Los stickers creados en este aplicativo han sido elaborados especialmente para el Año Nuevo 2022.

- Feliz Año Nuevo 2022 Stickers

Con una enorme variedad de stickers de Año Nuevo, esta aplicación te permitirá felicitar el Año Nuevo 2022 de una forma muy original. Todas las aplicaciones anteriores tienen un contenido mayor en inglés, pero si buscas una app que tenga stickers con mensajes en español, te mostramos esta opción de Play Store.

- Feliz Año 2022 stickers

Al descargar esta aplicación encontrarás que todos los stickers están en español; sin embargo, solo cuentan con 80 stickers para ser utilizados, pero se espera que en estos días la cantidad de stickers aumente para así tener un mayor número de opciones.

Te dejamos un par de apps más:

- Feliz Año nuevo pegatinas

- WAStickersApps

¿CÓMO SE INSTALAN LOS STICKERS?

Es muy sencillo, y para ello debes descargar la app de sticker de tu preferencia. Cuando lo hagas algunas te solicitarán permiso, mientras que otras se sincronizarán de forma automática. Luego, cuando abras el aplicativo de WhatsApp, debes de dar clic a la zona de stickers y ahí los encontrarás.