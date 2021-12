Jóvenes peruanos crearon una app que detecta y combate el estrés

Osbaldo Cjuno y Fabian Salamanca se impusieron con su proyecto, el prototipo 'Myself', en la Hackathon “Detección del Estrés Académico en Covid”, realizada por Tecsup. Foto: Tecsup.

Dos jóvenes peruanos idearon una aplicación que puede identificar y tratar el estrés. Osbaldo Cjuno y Fabian Salamanca ganaron el primer lugar de la Hackathon “Detección del Estrés Académico en Covid”, realizada por Tecsup, con su proyeco: el prototipo Myself.

El aplicativo usa una inteligencia artificial que interactúa con las personas a través de un chatbot que puede guiarlas para reducir el estrés.

“El prototipo Myself es una aplicación multiplataforma que sirve para detectar el estrés usando dos tecnologías actuales que serían la inteligencia artificial para usar los chatbots y el machine learning”, explicó Salamanca, quien estudia ingeniería en la Universidad Católica Santa María de Arequipa.

La inteligencia artificial permite reconocer y detectar los síntomas con la cámara de cualquier aparato electrónico, mientras que machine learning ayuda a filtrar la información y almacenar los datos.

Cjuno y Salamanca son amigos y comparten interés en las nuevas tecnologías, por ello fue que este último contactó al primero para participar en la Hackatón.

La dupla formó el equipo Demetrial y asistieron a diversas capacitaciones para llevar a cabo el prototipo. Como característica resaltante, el proyecto tiene un avatar que interactúa con el usuario.

“Se llama Myself porque cada persona tiene su propio avatar, ese es el chatbot con el que hablan, y que también funciona con inteligencia artificial que te da recomendaciones o te hace preguntas y, de esa manera, detecta el estrés almacenándolo como datos”, dijo Salamanca.

Aunque Myself no se encuentra disponible para Android o IOS, los jóvenes creadores no descartan continuar con el desarrollo de su idea para mejorarla y, finalmente, lanzarla al público para que los interesados puedan beneficiarse con la aplicación.