5 apps para ganar dinero para emprendedoras

Tener una fuente adicional de ingresos es muy importante, ya que no suele ser aconsejable depender únicamente de una única fuente de ingresos. Las empresarias que tienen smartphones pueden obtener ingresos extra utilizando algunas apps para ganar dinero. Aunque tener estas apps en tu smartphone no te garantizará que te hagas rico al instante, pueden servirte como medio de ingresos secundario que puedes utilizar para solucionar tus problemas personales.

En este artículo, vamos a enumerar 5 apps para ganar dinero que puedes descargar en tus smartphones si quieres ganar dinero extra. Ten en cuenta que estas apps son ideales para emprendedoras, propietarios de pequeños negocios y aquellos que tienen la intención de tener un medio de generar ingresos pasivos. No son ideales si deseas convertirlas en tu principal fuente de ingresos. No es obligatorio que tengas todas las apps disponibles en tu teléfono, sólo tienes que elegir las más adecuadas a lo que quieres.

1. Apps de trading de acciones

El trading en bolsa se ha convertido en una actividad casi diaria en la mayoría de los dispositivos móviles. Un emprendedor con ojos para la bolsa puede invertir en cualquiera de las apps de trading de acciones para ganar dinero extra. Puedes invertir en acciones de Apple, Amazon, Microsoft, Disney, Netflix o Shopify, por mencionar sólo algunas.

Hay apps fáciles de usar con una interfaz de usuario amigable que puedes utilizar para hacer trading. Las apps están totalmente optimizadas con todas las funciones necesarias para que el trading en bolsa sea fácil incluso para los principiantes. Algunas de las apps de trading en bolsa que las empresas pueden tener en cuenta son Plus500, Interactive Brokers, TD Ameritrade, Firstrade, etc.

2. Redes sociales

Ser popular en las grandes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o Tiktok te expone a muchas oportunidades de ganar dinero extra. Como empresaria que también es una entusiasta de las redes sociales, puedes aprovechar tu enorme número de seguidores para obtener ingresos extra.

Puedes publicar anuncios pagados de grandes marcas en tu perfil. También puedes ganar dinero creando posts patrocinados para clientes interesados o incluso ofreciendo determinados servicios de los que se puedan beneficiar tus seguidores. Otra forma de ganar dinero con las apps de las redes sociales es utilizar un programa de afiliados para promocionar una marca. De este modo, ganarás una comisión con cada recomendación que la marca obtenga de tu página en las redes sociales.

3. Apps de apuestas online

Ser empresaria no significa que no puedas divertirte. Puedes divertirte y seguir ganando dinero. Si tienes muchos conocimientos sobre deportes, juegos de tragaperras, blackjacks, juegos de mesa, video póker, etc., puede ser una oportunidad para que ganes dinero utilizando cualquiera de las diferentes apps de apuestas online.

Si eres especialmente hábil calculando y analizando las probabilidades, hay apps de casino o de apuestas online con las que puedes jugar y ganar dinero real. La mayoría de las apps de apuestas están optimizadas para adaptarse a la vista de tu móvil, por lo que seguro que te divertirás mientras ganas dinero. Puedes disfrutar de lo mejor del bingo online en wetten.com.

4. Apps de trading de criptodivisas

El trading de criptodivisas se está convirtiendo rápidamente en uno de los medios digitales más aceptados para ganar dinero online. Como empresaria que desea diversificar sus medios de obtener ingresos, también puedes aventurarte en el trading de criptodivisas. Puedes comprar y HODL criptodivisas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Stellar, etc. Luego puedes venderlas cuando el precio aumente de valor.

Las mejores apps de trading de criptodivisas que puedes considerar son Binance, Coinbase, CoinSmart, eToro, etc. Estas apps tienen funciones incorporadas que facilitan el trading incluso a los novatos. También utilizan seguridad de alta tecnología para garantizar que tanto tu cuenta como tus datos estén seguros.

5. Apps de reventa

Esto es especialmente útil cuando tienes un stock extra que te resulta difícil vender en tu tienda. Puedes utilizar fácilmente la app de reventa para vender tus productos. Las apps de reventa también ofrecen una forma cómoda de anunciar los productos para llegar a un mercado más amplio.

Las apps de reventa más populares, como eBay o Etsy, son plataformas gratuitas y fáciles de usar en las que puedes subir tus productos para que los adquieran compradores potenciales. Tanto si se trata de productos caseros como de manualidades diseñadas con tus manos, puedes venderlos utilizando la app de reventa. Otras apps de reventa que deberías considerar utilizar también son Milmila Reseller, OfferUp, ResellMe, Decluttr, etc.

Conclusión

Puede que estés buscando una app que te permita obtener ingresos extra como empresaria. Las apps enumeradas anteriormente pueden ayudarte a ganar unas cuantas cantidades de dinero que puedes utilizar para pagar pequeñas facturas aquí y allá. Sin embargo, es importante que elijas apps que sean compatibles con tu dispositivo para un uso fácil y sin problemas. También tienes que comprobar ciertos factores, como las capacidades de la app, lo amigable que es la interfaz y si tiene todas las funciones que necesitas. Estos detalles garantizarán que te diviertas tanto como ganes dinero.