Cómo reordenar las páginas de tu PDF

¿Alguna vez has tenido la sensación de que las páginas de tu trabajo están mal ordenadas? Quizá no puedas encontrar las páginas que necesitas desplazándote por el índice del documento. Además, no puedes crear un índice o una tabla de figuras. Wondershare PDF Editor te permite reordenar tus páginas con sólo unos clics, insertar PDF en Word y hacer muchas otras tareas.

Lamentablemente, no toda la gente lo tiene en sus ordenadores. Así que, ¡no dejes pasar otro día y otra oportunidad de obtener una nota perfecta! Con los elementos PDF de Wondershare podrás estudiar y cambiar tus documentos PDF y revisar tus clases. También podrás ver, editar y compartir archivos PDF en tu PC, MAC y dispositivos móviles.

Aquí tienes algunos pasos que debes seguir para reordenar tus documentos PDF.

Pasos para reordenar tus páginas PDF

Ahora tienes un gran PDF y una hora libre. Con Wondershare, puedes reordenar las páginas del PDF con sólo unos pocos clics. La herramienta de reordenación de páginas de PDF de Wondershare es fácil de usar, y puedes completarla en pocos minutos. Su interfaz intuitiva te permite seleccionar las páginas que quieres reordenar rápidamente.

Estos son los tres pasos para reordenar las páginas de tu PDF con Wondershare PDFelement.

Primer paso: Envía el documento PDF al PDFelement

Primero, introduce el archivo en Wondershare PDFelement. Abre el archivo haciendo clic en el botón "Abrir archivo" y elige el archivo desde donde lo has guardado.

Segundo Paso: Reorganizar las páginas del PDF

Ve a la ventana de navegación de la izquierda. A continuación, haz clic en el símbolo "Miniatura" y elige y mantén activa la página de destino. Entonces podrás moverla a la plataforma que quieras.

También puedes ir a la pestaña "Página". Aquí tendrás la oportunidad de añadir una nueva página, cambiar la actual o eliminar y separar páginas para reordenar tus páginas PDF.

Tercer paso: Editar el documento PDF

Aunque esto es opcional, es vital editar tus documentos una vez que los hayas reordenado. ¿Por qué? La edición ayuda a modificar el tamaño de las fuentes, a cambiar el tamaño de las imágenes y a reformatear. Todo esto se encuentra en el botón "Editar". ¡Puedes comprobarlo!

Descubre Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement es un software de edición de PDF multiuso. Es perfecto para quienes necesitan editar documentos PDF para el trabajo, la escuela o el uso personal. Con Wondershare PDFelement, puedes crear nuevos archivos PDF, editar archivos existentes como la firma de contratos, insertar gráficos, cambiar las propiedades del texto, eliminar, copiar y girar páginas PDF, convertir archivos PDF a Word, Excel y PowerPoint, y mucho más.

Ahora, como propietario de una pequeña empresa, necesitas hacer un seguimiento de todo, por ejemplo, de las solicitudes de empleo de tus empleados. PDFelement tiene un editor de formularios que te permite crear un formulario con unos pocos clics para ayudarte. PDFelement convierte los archivos PDF en archivos de Microsoft Word, Excel o PowerPoint de inmediato, sin necesidad de exportar primero como PDF.

Además, Wondershare tiene una prueba gratuita. Y con esta prueba, obtienes módulos completos y un rendimiento impecable. La prueba gratuita es suficiente para que puedas tomar decisiones informadas sobre la app. La versión para Mac ofrece una prueba gratuita durante 30 días.

Wondershare PDFelement es un producto muy importante para anotar rápidamente PDFs y añadir marcas de agua de alta calidad a tu documento. Este programa tiene muchas funciones que facilitan la adición de una marca de agua a un documento: como un creador de marcas de agua incorporado, una galería de marcas de agua, integración con Office y compatibilidad con Mac, Windows y Linux.

Y aunque puede ser problemático compartir archivos PDF con otras personas, Wondershare PDFelement te ayudará. Este Elemento PDF hace que compartir sea fácil. Los usuarios pueden convertir archivos PDF a diferentes formatos. También extraerá textos de los archivos PDF por ti para facilitar la colaboración entre usuarios.

El problema con la mayoría de los PDFs es que son un dolor de cabeza a la hora de reorganizarlos porque no tienes control sobre su ordenación. Si los ordenas por fecha, es difícil encontrar una página concreta, o no puedes identificar en qué parte del documento se encuentra porque no sabes el orden. Por suerte, con Wondershare PDF Editor puedes cambiar la disposición de las páginas en el PDF.

Es vital reordenar las páginas al presentar, editar o simplemente navegar por un PDF. Wondershare PDF Splitter and Merge ofrece la posibilidad de hacerlo. Como el programa también permite recortar y cambiar el tamaño de las páginas, puedes fusionar dos documentos PDF, combinando el contenido de ambos documentos en el proceso.

Ofrece la mejor experiencia para el cliente con las funciones más prácticas y fáciles de usar. Wondershare PDFelement es una solución completa. E insisto en que te permite editar tus PDFs y añadir anotaciones, imágenes y texto de marcadores, entre otras cosas.

Ahora ya lo sabes, no lo dudes. Descárgalo ahora y reordena tus páginas PDF sin esfuerzo.