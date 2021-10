5 consejos para los YouTubers aficionados

Actualmente, YouTube es la tercera web más visitada del mundo. Con un alcance en más de 75 países del mundo, la plataforma cuenta con millones de horas de visionado y unos 1.500 millones de usuarios. Si te interesa hacer contenido digital y tienes un don para la tecnología, puedes utilizar la plataforma de YouTube para construir una carrera. Por otra parte, si te apasiona algo y quieres mostrar tu talento, YouTube ofrece una excelente oportunidad a muchos YouTubers prometedores.

En este artículo, te proporcionaremos algunos consejos que puedes adoptar para mejorar tu creación de contenidos y conseguir seguidores para tu canal de YouTube.

1. Escribe un guión para tus videos antes de grabarlos

Un guión bien elaborado es la clave de un contenido bien estructurado para el video. Si te has centrado en una idea sobre la que quieres hacer tu video, invierte tiempo en hacer un guión bien pensado para ella primero. Esto te ayudará a elaborar un diagrama de flujo para el video y te ayudará a identificar una secuencia según la cual puedes capturar tomas. Esto también hará que el proceso sea rápido y puede evitarte el gasto extra. Recuerda que, para parecer seguro y natural en el video, debes estar bien preparado sobre el tema del que hablas. Un guión bien escrito te ayuda a conseguirlo.

2. Utiliza Wondershare UniConverter para convertir tus videos en el formato adecuado

A la hora de crear contenidos para el canal, debes tener en cuenta el tipo de conversor de videos necesitas para grabar tus videos. La investigación de mercado será muy útil en este caso y te ayudará a comparar las distintas opciones disponibles y te permitirá tomar una decisión informada.

Si utilizas varios clips pequeños para tu video, es posible que tengas que trabajar con una gran variedad de formatos y convertir mp4 a mp3 o avi a mpeg. Si los clips no son consistentes, no se verán bien en tu video final y el resultado puede no estar a la altura. Para ello, puedes utilizar el Wondershare UniConverter . Te permite convertir todos los clips de video al formato adecuado, lo que te ayudará a mejorar la calidad de tu video. El Video convertidor soporta múltiples formatos y puede convertir videos en muy poco tiempo, lo que lo hace muy útil.

3. Graba el contenido de tu pantalla

Sé minucioso al seleccionar los clips que quieres añadir en la edición final del video. Añade sólo los elementos que consideres necesarios para la esencia del video. Mantén el video preciso y al grano. Si el contenido es largo y arrastrado, el espectador lo encontrará aburrido y no permanecerá pegado a la pantalla durante mucho tiempo.

Grabar el contenido de tu pantalla también es una buena manera de añadir algunos clips adicionales y hacer tu video más interesante. Esto es especialmente útil si quieres hacer un video tutorial relacionado con la tecnología y quieres mostrar a los espectadores en tiempo real cómo realizar ciertos procesos o solucionar un problema. Los jugadores de videojuegos que tienen sus propios canales de gaming también encuentran la opción de grabar el contenido de la pantalla muy útil para hacer videos.

4. Utiliza una iluminación adecuada

La iluminación puede ser un factor importante para tu video. Si te estás grabando a ti mismo, la iluminación es la clave para que se vea bien en la cámara. No sólo eso, una buena iluminación ayuda a añadir carácter a los escenarios y a resaltar los temas del video que, de otro modo, podrían verse disminuidos en caso de que la iluminación no sea la adecuada. Una buena iluminación hará que tu video sea vibrante y llamativo; por lo tanto, ten siempre mucho cuidado al ajustar la iluminación de tu video de YouTube.

5. Sé coherente

La coherencia es la clave en cualquier empresa que emprendas. Por lo tanto, tienes que ser constante en cuanto a proporcionar contenido de calidad y publicar videos con regularidad; de lo contrario, perderás relevancia, ya que la gente pasará rápidamente a un contenido fresco y mejor.

Puede que ya tengas algo en mente a la hora de seleccionar el contenido para tu canal. Sin embargo, siempre es una buena idea explorar las tendencias actuales y futuras en términos de contenido de YouTube. Cuando decidas el contenido, define el tipo de contenido con el que te relacionas más o en el que destacarás. Puedes basar tu canal en un tema determinado, como la cocina, los videos relacionados con el estilo de vida o la belleza en general, o los viajes. Es una buena idea hacer contenido de acuerdo con un tema determinado, ya que te ayudará a crear la identidad de tu canal y aumentará tus seguidores. Mantén tu contenido emocionante y vibrante para que tus espectadores se sientan atraídos. Si les gusta lo que ven, volverán a por más.

Conclusión

Si eres un YouTuber aficionado y estás aprendiendo los trucos del oficio, esperamos que el artículo te haya resultado útil. Es importante diseñar una estrategia para crear contenido para YouTube. Necesitas tener un plan de acción adecuado y utilizar el tipo de herramientas que mejoren la calidad del contenido que haces en cualquier formato de video. Es un mercado competitivo, pero si eres constante y ofreces contenido de calidad que sea atractivo, podrás crearte un nicho.