Twitter se alista a probar reacciones similares a Facebook

Especialista dio nuevas precisiones sobre esta novedad en la red social, que no incluye el "me enoja".

Twitter sigue trayendo novedades y, como parte de sus actualizaciones constantes, esta vez se alista para probar sus reacciones, similares a las de Facebook.

Fue la especialista Jane Manchun Wong quien, luego de haber reportado su desarrollo hace meses, dio nuevas precisiones sobre las reacciones, que buscan acercar a las emociones que un tuit en la red social deja en los usuarios.

De acuerdo con la investigación, Twitter está planeando convertir el regular corazón (fav) en distintas opciones como “Me Gusta”, “Aplausos”, “Duda (hmm)”, “Tristeza” y “Alegría (haha)”.

Dentro de la noticia destaca la ausencia del "me enoja" que sí aparece en Facebook, aunque no se da mayor información sobre este punto. No hay fechas de lanzamiento de la actualización, pero se espera que lleguen a Android, iOS y PC próximamente.

Sin embargo, es probable que las reacciones solo estén disponibles para los suscriptores de Twitter Blue, versión de pago de la red social.