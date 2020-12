Google: caída mundial de sus servicios genera problemas en todo el mundo

Esta mañana Google sufrió una caída a nivel mundial de sus servicios, lo que generó gran malestar entre los usuarios quienes denunciaron el hecho en diversas redes sociales. Posteriormente, la compañía subsanó la caída temporal.

Este problema tuvo peores repercusiones en países de Europa y algunas ciudades de Estados unidos, La India, Japón y países sudamericanos como el nuestro.

Los usuarios alertaron que no se podía ingresar a los servicios de Youtube, Gmail, Meet, Google, Google Docs, entre otros, ni por ordenadores ni por smartphones. Hasta el momento, el gigante de las comunicaciones aún no ha respondido por las causas que generaron esta caída, sin embargo, cabe recordar que no ha sido la única del año, pues en agosto se produjo un problema similar que demoró siete horas en ser resuelta.