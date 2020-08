Vacuna Covid-19: Elmer Huerta recibió primera dosis del laboratorio Moderna

El doctor Elmer Huerta confirmó que hoy recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus (Covid-19) del laboratorio Moderna, en el hospital de la Universidad George Washington, en Estados Unidos.

“Hoy ha sido la primera dosis”, dijo en su programa y explicó que la vacuna le fue inyectada en el brazo izquierdo a las 8 y 53 de la mañana (hora de EE.UU.) y no ha tenido ninguna molestia al respecto.

“He tenido entrevistas con los doctores, me han hecho un examen completo, me han sacado ochos tubos de sangre y a las 8:53 de la mañana, en el brazo izquierdo, me pusieron la vacuna o el placebo”, señaló.

Asimismo, contó que fueron 30 mil las personas que participan en la Fase 3 de este ensayo clínico. 15 mil recibirán la vacuna y el resto un placebo, que es la solución salina, pero reveló que no sabe cuál de las dos dosis recibió.