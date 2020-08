Twitter: ahora puedes elegir quién puede responder a tus mensajes

A finales de mayo en plena pandemia, la red social Twitter comenzó a probar una nueva funcionalidad que permitía a algunos de sus usuarios elegir quién puede contestar a sus mensajes. Ahora, la compañía ha extendido esta posibilidad a toda la comunidad de la red social.

“Hemos estado probando nuevas configuraciones para dar a la gente más control sobre las conversaciones que inician. Hemos visto que algunas personas las usan para tener conversaciones que antes no eran posibles. Por ello, a partir de hoy, todo el mundo podrá usar estas configuraciones para que las respuestas no deseadas no interfieran en las conversaciones significativas”, explica la compañía en un comunicado.

Con esta nueva opción, a partir de ahora, Twitter dará a elegir entre tres opciones antes de publicar un tuit: que pueda responder cualquier usuario de la red, solo las personas a las que sigue quien publica el mensaje, o solo quienes aparecen mencionados.

Si se opta por alguna de estas dos últimas posibilidades, se mostrará una aclaración para el resto de usuarios informándoles de que no pueden responder.

Cabe señalar que aun así, todo el mundo podrá seguir viendo, hacer retweet, con comentarios, compartir y dar a me gusta a esos tuits.