La Unión Europea encarga el desarrollo un sistema que detecte el coronavirus en minutos

Según cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta la fecha hay 15.436 casos confirmados de coronavirus en Europa y 113.672 en todo el mundo. Sin embargo, algunos especialistas cuestionan los datos. “Dado que la mayoría de los casos son leves y las pruebas no son universales, casi por definición, no logramos detectar y, por lo tanto, no contamos todos los casos", ha afirmado Mark Lurie, epidemiólogo de la Universidad de Brown, al New York Times.

Para hacer frente a esta situación, un equipo europeo, coordinado por la investigadora Laura M. Lechuga, profesora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2), ha comenzado a trabajar en un proyecto urgente de la Unión Europea para desarrollar un dispositivo nanotecnológico con biosensores capaces de determinar en menos de media hora la presencia de coronavirus en una persona.

La Unión Europea ha encomendado el desarrollo, en menos de 12 meses, de un dispositivo con biosensores (similar al que se utiliza para determinar los niveles de glucosa en sangre) capaces de determinar la presencia del coronavirus en menos de 30 minutos.

Cabe indicar que en menos de 30 minutos se obtendría un resultado positivo o negativo y, en caso de detectar la presencia del virus, en otros 30 minutos como máximo se obtendría la reconfirmación