El Vaticano lanza un rosario inteligente que se conecta con el celular

El Vaticano lanzó un rosario ''inteligente'' para rezar con el que confía traer hacia la fe católica a los jóvenes. Este rosario tecnológico, bautizado como ''eRosary'', es un dispositivo electrónico en forma de pulsera que se activa haciendo la señal de la cruz.

Su objetivo es llegar "a las fronteras periféricas del mundo digital en el que reside la gente joven" y enseña no solo a rezar un rosario, sino también a hacerlo "por la paz" y a "contemplar el Evangelio". "Este proyecto combina lo mejor de la tradición espiritual de la Iglesia y los últimos avances del mundo tecnológico", aseguran.

Para utilizar este rosario hay que descargar la aplicación Click to pray, que ayuda a rastrear el progreso de un usuario y contiene explicaciones visuales y sonoras del rosario.

Pero esta no es la primera vez que la Iglesia Católica ha intentado atraer a los jóvenes con tecnología, pues en 2018 un grupo evangélico católico ya lanzó ''Follow JC Go!'', Una versión cristiana de la exitosa aplicación de juegos Pokemon Go.