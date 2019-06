Facebook: ¿Qué sucederá con tu cuenta cuando mueras?

El uso de las redes sociales es común hoy en día, debido a que son herramientas que nos permiten interactuar con otros sobre los temas que nos interesan (lo que implica que recolecten una gran cantidad de datos personales). No obstante, muy pocos tiene conocimiento de qué es lo que pasa con los perles de las personas si la red social desaparece o, en su defecto, si el usuario mismo deja de existir. ¿A dónde van sus datos, son eliminados, son guardados?

Facebook anunció nuevas herramientas de control de contenidos para los contactos ''legados'', aquellos que mantendrán el perfil de una persona fallecida. Entre las nuevas opciones viene incluida la capacidad de administrar una nueva sección de "Tributos", en donde los seres queridos pueden recordar a la persona que perdieron.

Esta es una sección dedicada separada de la línea de tiempo de Facebook de una persona fallecida. Las publicaciones compartidas no se mostrarán junto con cosas como actualizaciones de estado o fotos subidas mientras la persona aún estaba viva. La sección funciona como un memorial digital o lápida, que el contacto heredado se encarga de mantener.

Facebook alentó entre los usuarios la idea de compartir los principales hitos de la vida del dueño del perfil en la plataforma, como la fecha de matrimonio, fotos del primer hijo o un ascenso importante. La compañía de Mark Zuckerberg, ya no solo es una red social, también es un álbum de recortes. Cuando los usuarios mueren, no dejan en orden aspectos de su vida y, entre esas condiciones, las redes sociales que administran pueden ser uno de esos asuntos no resueltos.

Para convertir un perfil en conmemorativo, Facebook solicita al usuario escoger un 'contacto de legado', quien pueda administrar el perfil y acceder a ciertas opciones de la cuenta. Esto debe hacerse en vida, así que escoge bien a la persona que se va a encargar de la cuenta que dejes. Esta persona no podrá ver tus mensajes, iniciar sesión en tu cuenta, eliminar o cambiar publicaciones o fotos antiguas, leer tus mensajes, eliminar personas o aceptar solicitudes de amistad o ceder el contacto de legado a alguien más. Es un permiso provisional para colocar cierto tipo de posts, como un mensaje final, los detalles del sepelio, entre otras cosas.