¿Por qué este robot ‘se graduó’ en una secundaria de Estados Unidos? [VIDEO]

¿Preferirías perderte un momento muy importante de tu vida o estar y no estar a la vez? La respuesta no es fácil, pero la alumna de una escuela en Alabama, (EEUU) no tuvo problemas y ‘asistió’ a su graduación a través de un robot con una pantalla por rostro y vistiendo una toga.

El pasado lunes 14 se realizó la ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria LeFlore del Condado de Mobile, donde esta curiosa escena tuvo lugar. Cynthia Pettaway se encontraba hospitalizada y había avisado que no podría asistir al evento.

Sin embargo, un programa entre el Hospital de Niños y Mujeres de Estados Unidos y el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Mobile hizo que la joven pudiera hacer su “recorrido” hacia el estrado de esta peculiar manera.

Según la directora de comunicación del Sistema de Escuelas, Rena Philips, este robot ha estado ayudando así a estudiantes enfermos que han debido ser internados en hospitales, aunque reconoce que es la primera vez que lo usan en una ceremonia de graduación.

Un iPad en la ‘cabeza’ del robot es el enlace entre el hospital y la escuela. Pettaway estuvo en el hospital junto a 40 miembros de su familia y vieron una transmisión vía streaming del momento triunfal de su graduación ¿Qué te parece?