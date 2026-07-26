"El voto es secreto": Alex Segura se pronuncia tras la elección de la Mesa Directiva del Senado

El parlamentario de Renovación Popular, Alex Segura, se pronunció sobre la controversia generada durante la elección de la primera Mesa Directiva del Senado, en la que Miguel Torres, de Fuerza Popular, fue elegido presidente de la cámara.

La polémica surgió luego de que las bancadas que integraban el bloque opositor acordaran exhibir públicamente el sentido de su voto con el objetivo de evitar cambios de última hora y garantizar transparencia durante una elección considerada clave para la conformación de la nueva directiva.

En entrevista con Milagros Leiva en "Sin Rodeos", Segura sostuvo que, de acuerdo con el Reglamento del Congreso, el voto es secreto, por lo que los senadores no estaban obligados a mostrar su cédula de votación.

FRAGMENTACIÓN POLÍTICA

El legislador también se refirió a la fragmentación política en la Cámara de Diputados y Senadores, y expresó su expectativa de que las diferentes fuerzas políticas dejen de lado las diferencias para trabajar en favor de las principales necesidades del país.