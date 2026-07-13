¿Balcázar le dará el derecho de gracia a Castillo? Esto dice César Nakazaki

El abogado penalista César Nakazaki cuestionó la posibilidad de que el presidente José María Balcázar otorgue un derecho de gracia al expresidente Pedro Castillo, encarcelado por el intento de autogolpe de Estado de 2022. Durante una entrevista en el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva, afirmó que una decisión de esa naturaleza sería ilegal y advirtió que podría generar responsabilidades para las autoridades que la suscriban.

Nakazaki explicó que, de concretarse una gracia presidencial, las consecuencias jurídicas no solo alcanzarían al jefe de Estado, sino también al ministro de Justicia que refrende el acto. En ese sentido, consideró que la medida carecería de sustento legal y podría ser objeto de cuestionamientos por vulnerar el marco constitucional vigente.

Respecto a José María Balcázar, el abogado señaló que ha mantenido una postura cuestionada durante su trayectoria como magistrado. “José María Balcázar siempre ha sido un juez que no le ha importado la libertad humana, ha sido un juez carcelero, pero por ahí no va la cosa”, manifestó al analizar la posibilidad de que el presidente adopte una decisión de ese tipo.

“BALCÁZAR BUSCARÁ SU SEGURIDAD”

Finalmente, Nakazaki sostuvo que el análisis del mandatario no respondería únicamente a criterios jurídicos, sino también políticos. “No es comunista, es un hombre muy pragmático y va a evaluar dónde va a estar más seguro: si indultando a Castillo o no indultándolo”, afirmó, al considerar que el presidente evaluará las consecuencias de cualquiera de las decisiones que adopte.