Daniel Urresti en Sin Rodeos: entrevista completa con Milagros Leiva

El exministro del Interior, Daniel Urresti, concedió una entrevista al programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva, en la que abordó diversos temas de la coyuntura política nacional. Durante la conversación, reiteró que es inocente en el caso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y aseguró que su encarcelamiento fue consecuencia de "mentiras y patrañas" de los testigos.

Urresti afirmó que una de las hipótesis que, según él, no ha sido considerada es que el Ejército no haya sido responsable de la muerte de Hugo Bustíos. Asimismo, sostuvo que su principal preocupación no es haber recuperado la libertad, sino el impacto que el proceso judicial ha tenido en la imagen que proyecta ante su familia, insistiendo en que fue condenado injustamente.

En el plano político, el exministro del gobierno de Ollanta Humala confirmó que buscará postular a la Alcaldía Metropolitana de Lima en las próximas elecciones regionales y municipales. “Lima merece un alcalde que se faje los cuatro años”, manifestó al explicar sus aspiraciones de regresar a la función pública desde el ámbito municipal.

COYUNTURA ELECTORAL

Durante la entrevista también se pronunció sobre otros temas de actualidad. Consideró que, por razones humanitarias, el expresidente Alejandro Toledo debería cumplir su condena en arresto domiciliario y señaló que es momento de reconocer el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial, donde mantiene una ventaja sobre Roberto Sánchez tras el avance del conteo de votos.