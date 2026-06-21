Francis Allison explica por qué busca llegar a la Alcaldía de Lima

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, llegó al programa Sin Rodeos para exponer las razones que motivan su candidatura a la Alcaldía Metropolitana de Lima y presentar algunas de las propuestas que buscará impulsar durante la campaña electoral.

Durante la entrevista con Milagros Leiva, Allison sostuvo que la política es una herramienta fundamental para generar cambios en beneficio de la ciudadanía. “Creo firmemente que la política es la herramienta más poderosa para cambiar la vida de la gente. Creo que la política tiene que tener mística y que debe utilizarse para el bienestar de la sociedad”, afirmó.

Al ser consultado sobre sus principales objetivos para la capital, el burgomaestre señaló que su propósito es convertir a Lima en una ciudad "segura" y aseguró que cuenta con la experiencia, el conocimiento y un equipo de trabajo preparado para desarrollar las propuestas que plantea.

CASO DE MENOR FALLECIDO EN COMISARÍA

Durante la entrevista, fue consultado sobre la muerte de un adolescente de 17 años ocurrida en una carceleta de la comisaría de Manchay. Al respecto, Allison indicó que corresponde a las autoridades competentes realizar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.