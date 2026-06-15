Aníbal Quiroga se pronuncia sobre ajustados resultados de la segunda vuelta presidencial

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga se pronunció sobre los resultados preliminares difundidos por la ONPE en la segunda elección presidencial, que muestran a Keiko Fujimori con el 50.052 % de los votos válidos frente a Roberto Sánchez con el 49.948 %, con más del 98.5 % de actas contabilizadas.

En entrevista en 'Sin Rodeos' con Milagros Leiva, Quiroga explicó las razones de la demora en la llegada de las valijas electorales provenientes del extranjero. Según indicó, el retraso respondió a la centralización del transporte físico obligatorio, la consolidación de actas desde provincias alejadas hacia las capitales de los países donde se realizaron los comicios y las restricciones logísticas de las aerolíneas para garantizar la cadena de custodia del material electoral.

RESULTADOS AJUSTADOS

Asimismo, señaló que en procesos electorales con resultados ajustados suelen surgir cuestionamientos vinculados a posibles irregularidades. En ese contexto, consideró que una eventual iniciativa legislativa para restringir el voto de los peruanos que residen en el extranjero por más de diez años sería incompatible con el marco constitucional.

Finalmente, sostuvo que este tipo de propuestas contribuyen a la construcción de una narrativa política frente a un eventual resultado electoral adverso.