Luis Dyer responde a pedido de nulidad de actas de Juntos por el Perú

En entrevista con el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva, Luis Dyer, jefe de personeros de Fuerza Popular, se refirió al pedido de nulidad de actas presentado por Juntos por el Perú y aseguró que esta solicitud carece de fundamento legal. Según indicó, la agrupación busca anular mesas de votación en las que obtuvo resultados favorables.

En esa misma línea, Dyer señaló que se está solicitando la nulidad de 294 mesas de Argentina, lo que, a su juicio, responde a una estrategia de Juntos por el Perú para mantener la versión de un supuesto fraude electoral en las elecciones. Asimismo, remarcó que cualquier denuncia debe estar respaldada por pruebas suficientes.

El representante de Fuerza Popular explicó que el plazo para efectuar el pago de las tasas correspondientes para los procesos de nulidad venció el miércoles a las 8:00 de la noche, por lo que no es coherente pedir apoyo económico. En ese sentido, precisó que este requisito debe presentarse junto con la solicitud y no puede ser subsanado posteriormente.

“ESTÁN MAL ASESORADOS”

Finalmente, Dyer cuestionó la estrategia legal del partido Juntos por el Perú y afirmó que existe una interpretación errónea de las normas electorales. “Para hacer una denuncia hay que tener pruebas que lo avalen”, manifestó, al considerar que las autoridades electorales deberán resolver estos pedidos conforme a la legislación vigente.