José Carlos Requena y Enrique Castillo analizan resultados del conteo rápido

En entrevista con el programa Sin Rodeos de Milagros Leiva, el analista político José Carlos Requena sostuvo que el conteo rápido que otorga a Roberto Sánchez el 50.3 % de los votos válidos frente al 49.7 % de Keiko Fujimori refleja un país dividido. A su juicio, el escenario guarda similitudes con la segunda vuelta presidencial de 2021, debido a la estrecha diferencia entre los candidatos y la fuerte polarización del electorado.

Requena precisó que el conteo rápido no constituye un resultado oficial y exhortó a esperar con prudencia las cifras que publique la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, indicó que un eventual plazo hasta el 15 de julio para la proclamación de resultados podría justificarse por la existencia de actas impugnadas o observadas, aunque consideró que sería un periodo excesivamente prolongado para definir una elección presidencial.

Por su parte, el analista político Enrique Castillo afirmó que la campaña electoral estuvo dominada por el enfrentamiento entre el fujimorismo y el antifujimorismo, más que por un debate ideológico entre la derecha y la izquierda. Según explicó, una parte importante de la ciudadanía orientó su voto en función de su posición respecto a una eventual presidencia de Keiko Fujimori.

ASPECTOS DE ESTRATEGIA

Castillo también cuestionó algunos aspectos de la estrategia de Fuerza Popular durante la campaña. Consideró que la candidata fue aconsejada a enfocarse principalmente en propuestas y evitar confrontaciones más directas con su adversario, una decisión que, en su opinión, no resultó favorable. Además, señaló que concentrar gran parte de sus esfuerzos en Lima habría limitado su capacidad para fortalecer su respaldo en regiones donde finalmente se definió una porción importante de la votación.