Keiko Fujimori: “En cinco años quiero entregar un Perú en paz”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el reciente debate de segunda vuelta y sostuvo que su contendor, Roberto Sánchez, desaprovechó la oportunidad de presentar sus propuestas al país. Según indicó, gran parte de su intervención estuvo enfocada en atacarla en lugar de exponer sus planes de gobierno.

En declaraciones a Milagros Leiva, Fujimori Higuchi señaló que los últimos sondeos muestran una elección muy reñida y remarcó que todavía existe un importante sector del electorado que no ha definido su voto. Por ello, dirigió un mensaje a los ciudadanos indecisos y aseguró que su principal compromiso es devolver la tranquilidad al país.

“En cinco años quiero entregar un Perú en paz”, manifestó la lideresa de Fuerza Popular, quien hizo un llamado a los peruanos para que evalúen con mayor detenimiento las propuestas y alianzas de los candidatos que disputan la Presidencia de la República, sobre todo en esta recta final de la contienda electoral rumbo a la segunda vuelta.

SÁNCHEZ Y SU VÍNCULO CON ANTAURO

Asimismo, Fujimori cuestionó los vínculos políticos de su adversario y expresó su preocupación por algunas de las figuras que respaldan su candidatura. En ese sentido, señaló que determinadas alianzas representarían un retroceso para el país y reiteró su llamado a los ciudadanos para analizar cuidadosamente su decisión de cara a la segunda vuelta electoral.