¡Se corrió! Roberto Sánchez se levantó de su asiento y “huyó” de las preguntas de Milagros Leiva

Prefirió huir antes que dar la cara y responder. El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, protagonizó un incómodo momento durante una entrevista televisiva al retirarse de manera repentina de un enlace en vivo mientras respondía preguntas de la periodista Milagros Leiva. El hecho ocurrió poco después de su participación en el debate presidencial frente a Keiko Fujimori.

Durante la conversación, Sánchez fue consultado sobre declaraciones previas en las que calificó a Pedro Francke como el mejor ministro de Economía de la historia, así como por su cercanía con Antauro Humala. Sin embargo, en lugar de responder a las interrogantes, el postulante optó por levantarse de su asiento y abandonar la entrevista sin ofrecer explicaciones.

La inesperada salida del candidato sorprendió tanto a la conductora como a los televidentes que seguían la transmisión en vivo por la señal de Panamericana Televisión. El episodio rápidamente se viralizó a través de las redes sociales, donde usuarios y diversos analistas cuestionaron la abrupta salida del aspirante presidencial ante a las preguntas formuladas.

SÁNCHEZ PERDIÓ EL DEBATE

El incidente se produjo a pocos días de la segunda vuelta electoral, en medio de una intensa campaña marcada por el interés de los ciudadanos en conocer las propuestas y posturas de los candidatos. Tras el reciente debate presidencial, especialistas evaluaron el desempeño de ambos contendores, resaltando que Keiko Fujimori tuvo mejores propuestas en temas como salud, seguridad ciudadana y educación.