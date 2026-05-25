¿Quién ganó? Rafael Belaúnde y Fernán Altuve evalúan el primer debate técnico

El excandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa y el exaspirante a la primera vicepresidencia por Avanza País, Fernán Altuve, evaluaron el desempeño de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú tras el debate realizado con miras a la segunda vuelta electoral. Ambos analistas coincidieron en que el encuentro permitió contrastar las principales propuestas económicas y políticas de ambas agrupaciones.

Fernán Altuve consideró que el equipo técnico de Fuerza Popular obtuvo una ligera ventaja durante el debate. Según indicó, los representantes vinculados a la candidatura de Keiko Fujimori mostraron mayor preparación y cohesión al momento de sustentar sus planteamientos frente a los ciudadanos.

No obstante, Altuve también recordó que los procesos electorales no suelen definirse únicamente por aspectos técnicos, sino por factores emocionales y políticos que terminan influyendo en la decisión final de los votantes. En esa línea, señaló que aún quedan varios días de campaña en los que ambos candidatos buscarán consolidar respaldo ciudadano.

PARTICIPACIÓN DE CARRANZA

Por su parte, Rafael Belaúnde Llosa sostuvo que Fuerza Popular salió mejor posicionada en el debate, resaltando especialmente la participación del economista Luis Carranza. Asimismo, consideró que el equipo técnico de Juntos por el Perú intentó mostrar una postura más moderada frente a declaraciones consideradas radicales atribuidas al candidato presidencial Roberto Sánchez.