Marco Vinelli: “Fuerza Popular propone el orden y ellos el caos”

El jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli, analizó el debate de equipos técnicos realizado en la sede del Jurado Nacional de Elecciones y afirmó que el principal beneficiado del encuentro fue el país, al considerar que la ciudadanía pudo escuchar las propuestas de ambas agrupaciones políticas rumbo a la segunda vuelta electoral.

En entrevista con la periodista Milagros Leiva, Vinelli sostuvo que el debate evidenció diferencias marcadas entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. “Lo que ha quedado demostrado es que nosotros proponemos orden para el país y ellos proponen continuar el gobierno de Pedro Castillo”, señaló durante la conversación televisiva.

Asimismo, cuestionó el discurso de sus adversarios políticos respecto a una supuesta “dictadura parlamentaria” de Fuerza Popular, indicando que dicho argumento buscaría ocultar la falta de capacidad del actual Gobierno. En ese sentido, pidió a los ciudadanos no dejarse sorprender por mensajes que, según afirmó, promueven confrontación y polarización política.

RUMBO A LA SEGUNDA VUELTA

Sobre una eventual conformación de un gabinete ministerial en un posible gobierno de Keiko Fujimori, Marco Vinelli consideró que aún es prematuro hablar de nombres específicos. Indicó que la prioridad de Fuerza Popular en esta etapa es continuar difundiendo sus propuestas y convencer a la población de cara a la jornada electoral.