Carlos Espá opina sobre las posturas de excandidatos presidenciales rumbo a la segunda vuelta

Carlos Espá, periodista, abogado y excandidato presidencial, analizó el panorama político de cara a la segunda vuelta electoral tras el debate entre los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, realizado la noche del 24 de mayo. Además, se refirió a las posiciones asumidas por algunos excandidatos presidenciales respecto a los aspirantes que disputarán la presidencia: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En entrevista con Milagros Leiva en el programa Sin Rodeos, Espá se pronunció sobre la postura del excandidato presidencial Jorge Nieto y cuestionó su posición política. Según indicó, Nieto actúa sobre la base del cálculo político.

“Es un político de mucha experiencia, es un ajedrecista, actúa en base al cálculo político. No puede hablar como si un millón de personas fueran a votar como él lo dice; hay que tener respeto por los votantes”, señaló.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de Rafael López Aliaga, quien manifestó que no realizaría campaña a favor de Keiko Fujimori, aunque reiteró su rechazo al comunismo. Ante ello, Espá consideró que el exaspirante presidencial debería mostrar mayor moderación en sus comentarios y apostar por el diálogo.

“Debería reunirse con Keiko Fujimori. Entiendo que esté afectado por el hecho de no pasar a la segunda vuelta, pero lo invocaría de manera respetuosa a voltear la página y pensar en lo que nos estamos jugando en los próximos cinco años”, expresó.

DEBATE DE EQUIPOS TÉCNICOS

Finalmente, el excandidato analizó el desempeño de los equipos técnicos durante el debate y sostuvo que estos representan el “cómo” de una propuesta política, mientras que el candidato representa el “qué”. Desde su análisis, consideró que Fuerza Popular mostró una exposición más cómoda y alineada con los planteamientos que viene sosteniendo durante la campaña. En contraste, indicó que el equipo técnico de Juntos por el Perú no evidenció coherencia en los mensajes planteados previamente durante su campaña electoral.