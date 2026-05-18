¡Rompe su silencio! Yehude Simon revela detalles sobre Roberto Sánchez

Tras conocerse los resultados oficiales al 100 % emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, se confirmó la presencia de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

El candidato de Juntos por el Perú ha manifestado en distintas ocasiones su cercanía y respaldo hacia Antauro Humala, compartiendo algunas de sus posturas e ideas políticas que en el pasado generaron controversia en el escenario nacional.

En una entrevista, Yehude Simon brindó mayores detalles sobre la relación entre Sánchez y Humala, además de mencionar algunos episodios y declaraciones del candidato que, según indicó, permitirían entender mejor su visión política y las posibles acciones que podría adoptar en caso de llegar a Palacio de Gobierno.

RELACIÓN CON ROBERTO SÁNCHEZ

Simon señaló que mantuvo una relación cercana con Sánchez en determinados momentos, debido a algunas coincidencias ideológicas y posturas que compartían anteriormente. “A Roberto lo conozco desde el 2006 y ha estado a mi lado durante muchos años, porque era una persona que me demostraba lealtad y coincidiamos con lo que planteamos y que ahora es diferente de su plan de gobierno”, indicó.

Además, desmintió haberle dicho a Antauro que Sánchez era la persona ideal para convertirse en su sucesor político, versión que había sido difundida en los últimos días. “Yo nunca le dije que Roberto Sánchez era el hombre, yo le dije que lo iba a visitar una gente que es de mi partido porque lo que yo me había propuesto era bajar un poco el estado que tenía Antauro”, agregó.