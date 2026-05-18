Diana Gonzales: congresista evalúa panorama político rumbo a la segunda vuelta

En entrevista con el programa “Sin Rodeos”, conducido por Milagros Leiva, la congresista Diana Gonzales, integrante de Avanza País, cuestionó duramente al candidato presidencial Roberto Sánchez y aseguró que tendría influencia dentro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Según indicó, el exministro sería “el presidente en la sombra” de dicho grupo de trabajo parlamentario.

La legisladora criticó además la gestión de Sánchez durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, recordando que permaneció 17 meses como ministro sin mostrar interés, según dijo, por los problemas vinculados al sector minero y energético. En ese sentido, consideró sospechosa su reciente participación en debates relacionados con la minería y las actividades extractivas.

Gonzales también afirmó que, a su juicio, la minería ilegal estaría financiando la candidatura presidencial de Roberto Sánchez. “La aparición de Sánchez en la Comisión de Energía y Minas no es gratuita”, sostuvo durante la entrevista, aunque no presentó pruebas públicas sobre dicha acusación.

NO HACE CASO A LA COMISIÓN

Finalmente, la parlamentaria señaló que el candidato de Juntos por el Perú mantiene una actitud distante frente a las citaciones y cuestionamientos de la comisión congresal. “Roberto Sánchez no hace caso a la comisión”, afirmó. Asimismo, advirtió que esa conducta genera preocupación sobre cómo podría actuar en caso de llegar a la Presidencia de la República.