Norma Yarrow anuncia postura de Renovación Popular en la segunda vuelta

La virtual diputada electa por Lima, Norma Yarrow, se pronunció luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara oficialmente los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, en las que los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, avanzaron a la segunda vuelta presidencial.

En entrevista con Milagros Leiva en el programa "Sin Rodeos", Yarrow señaló que la postura de Renovación Popular frente a este escenario será solicitar la nulidad de la proclamación de resultados. “Han roto el orden democrático, es un sabotaje claro, duro y fuerte”, declaró.

Asimismo, al ser consultada sobre si su agrupación reconocerá al próximo gobernante, indicó que continuarán investigando el proceso electoral. “Vamos a investigar hasta el último día que tengamos. Han vulnerado la Constitución, estas elecciones deberían ser nulas”, sostuvo.

¿RENOVACIÓN POPULAR RESPALDARÁ A KEIKO FUJIMORI?

Respecto a un eventual respaldo a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, Yarrow afirmó que el partido atraviesa un momento complicado. “No somos de derecha ni de izquierda, oficialmente no va a haber una campaña a favor de Keiko, nos tenemos que solidarizar con la población”, manifestó.