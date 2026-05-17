Pedro Pablo Kuczynski: no te pierdas la entrevista completa con Milagros Leiva

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció sobre el reciente archivamiento de su proceso por presunto lavado de activos y aseguró sentirse aliviado tras la decisión judicial. En entrevista con la periodista Milagros Leiva, señaló que “se ha hecho justicia” y remarcó que no quiere pasar los últimos años de su vida enfrentando procesos judiciales. “No quiero morir en medio de procesos judiciales y dejarle todo el lío a mi esposa. Eso lo tengo que arreglar yo”, expresó.

Durante la conversación, Kuczynski también cuestionó duramente al fiscal José Domingo Pérez, asegurando que aún no lo perdona por la manera en que condujo las investigaciones en su contra. Incluso consideró que sería un error que el magistrado llegue a ocupar un eventual Ministerio de Justicia en un eventual gobierno de Roberto Sánchez. Además, indicó que todavía mantiene impedimento de salida del país pese al archivamiento de su caso.

El exmandatario reveló además detalles de una reciente conversación con Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular. Según contó, durante el encuentro hablaron sobre el indulto otorgado a Alberto Fujimori, la relación de Keiko con Kenji Fujimori y también sobre el fiscal José Domingo Pérez. Kuczynski afirmó que Fujimori le pidió disculpas y sostuvo que eso fue suficiente para él.

PANORAMA POLÍTICO

En el plano político, PPK respaldó la candidatura de Keiko Fujimori y aseguró que representa “la mejor opción” para gobernar el Perú frente a Roberto Sánchez, a quien criticó por sus propuestas económicas y por el entorno político que lo acompaña. Asimismo, señaló que mantendría a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. Finalmente, recomendó a Fujimori acercarse más a las regiones del sur del país y dialogar con la población para fortalecer su campaña.