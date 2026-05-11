¿Irregularidades o fraude?: Renzo Reggiardo habla sobre las elecciones

En entrevista con la periodista Milagros Leiva, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se refirió a las medidas cautelares y acciones de amparo presentadas ante el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial tras los cuestionamientos a las recientes elecciones generales.

Sostuvo que estas acciones forman parte de sus competencias como autoridad municipal y aseguró que existe una presunta vulneración al derecho constitucional al voto. Según indicó, un importante grupo de ciudadanos no pudo participar adecuadamente en el proceso electoral.

En esa misma línea, el alcalde de Lima aclaró que su decisión fue tomada por iniciativa propia y no a pedido del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Además, afirmó que no mantiene conversaciones sobre estos temas con el líder político.

DEMOCRACIA Y LIBERTAD

Finalmente, Reggiardo señaló que lo que está en juego es la libertad y la democracia del país. Sus declaraciones se producen en medio del debate nacional sobre los resultados electorales y las denuncias presentadas por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.