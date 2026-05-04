Sin Rodeos: entrevista al candidato Rafael López Aliaga

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, participó en una entrevista en el programa “Sin Rodeos”, conducido por Milagros Leiva, donde reiteró sus denuncias de presunto fraude en las elecciones generales del pasado 12 de abril. Durante su intervención, expresó su preocupación por la transparencia del proceso y advirtió que no existen garantías de que no se repitan irregularidades en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

En ese sentido, cuestionó la continuidad del equipo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señalando que, pese a la salida de su jefe, Piero Corvetto, la estructura se mantiene. Según sostuvo López Aliaga, esto podría generar desconfianza y falta de credibilidad en el desarrollo del proceso electoral, en un contexto marcado por los cuestionamientos tras la primera vuelta.

Rafael López Aliaga afirmó que en los recientes comicios se habría configurado una “trama de fraude”, asegurando que se favoreció a determinados candidatos en perjuicio de otros. Incluso, comparó la situación con escenarios de otros países como Venezuela y señaló que existiría un plan para definir a los postulantes que pasarían a la segunda vuelta, mencionando a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

SOBRE ROBERTO BURNEO

Asimismo, el líder de Renovación Popular cuestionó la auditoría realizada por el Jurado Nacional de Elecciones y sostuvo que se habrían detectado irregularidades en el conteo de votos, sobre todo en algunas actas electorales que ya han sido identificadas por su equipo de campaña. “Que Roberto Burneo se atenga a las consecuencias”, subrayó el candidato presidencial Rafael López Aliaga.