Presidente José María Balcázar en entrevista exclusiva con Milagros Leiva

En una entrevista exclusiva con el programa “Sin Rodeos” de Milagros Leiva, el presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció sobre diversos temas de coyuntura política, entre ellos el reciente proceso electoral que sigue generando múltiples cuestionamientos, la polémica compra de aviones militares F-16 a los Estados Unidos y los intentos en el Congreso de la República por impulsar una eventual vacancia en su contra.

Sobre las elecciones, Balcázar aseguró que su gobierno ha sido respetuoso de las instituciones electorales. Indicó que el Ejecutivo no interviene directa ni indirectamente en organismos como la ONPE y el JNE, y precisó que su rol se limita a garantizar el financiamiento del proceso, el cual —según afirmó— se entregó oportunamente. Además, evitó pronunciarse sobre denuncias de fraude, alegando que debe mantener neutralidad.

En otro momento, el jefe de Estado se pronunció sobre el expresidente Pedro Castillo Terrones a quien no calificó como un preso político, aunque consideró que no existirían argumentos sólidos para condenarlo por el delito de instigación a la rebelión. Sobre Vladimir Cerrón, afirmó que la ciudadanía lo acaba de sancionar políticamente al no lograr representación parlamentaria en los recientes comicios generales del 12 de abril.

SOBRE COMPRA DE AVIONES

Finalmente, el mandatario cuestionó el proceso de adquisición de aviones militares F-16 a Estados Unidos, señalando que al asumir el cargo encontró que se trataba de un procedimiento de compra con carácter “secreto” al considerar que solo se tomó en cuenta únicamente la propuesta de Estados Unidos por encima de la sueca y la rusa, por lo que pidió al próximo gobierno a evaluar este proceso de compra para descartar irregularidades.